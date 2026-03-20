Bryan Zaragoza, Gasperini'nin istediği takviyeydi. Sol kanatta ters ayakla oynayan bir hücum oyuncusu; gerektiğinde ofansif orta saha olarak da görev alabilir ya da bir santrforun yanında sahaya çıkabilir. Boyu kısa, hızlı, iyi bir şut yeteneğine sahip ve her an asist yapmaya hazır. Giallorossi teknik direktörünün yaz aylarında talep ettiği özelliklere sahip bir oyuncu; sezonun ilk yarısında Pellegrini'yi bu role adapte etmişti. Kış transfer döneminin bitmesine birkaç saat kala Roma, Bayern Münih'ten (sezonun ilk yarısını Celta Vigo'da geçirdi) Zaragoza'yı kiralık olarak transfer etti; sözleşmede, takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda zorunlu hale gelebilecek satın alma opsiyonu bulunuyor.
Roma, Zaragoza transferinde bir ayrıntı var: Eğer onu kadroya katmazsa, Bayern Münih'e bir tazminat ödemek zorunda kalacak
ZARAGOZA TRANSFERİNİN RAKAMLARI
İki kulüp arasındaki anlaşmalarda bir ayrıntı daha dikkat çekiyor: Roma, Zaragoza'yı kadrosuna katmazsa Bayern'e bir ceza ödemek zorunda kalacak. Kiralama bedeli olarak Alman kulübüne 2 milyon euro ödenmiş durumda; satın alma bedeli 13 milyon euro olarak belirlenmiş ve Giallorossi, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmazsa 500 bin euro ödemek zorunda kalacak. 2001 doğumlu İspanyol oyuncunun Bayern'e geri dönmesi durumunda ödenecek yarım milyon avroluk ceza bedeli de dahil olmak üzere, toplamda yaklaşık 15 milyon avroluk bir anlaşma söz konusu.
ZARAGOZA'NIN ROMA KARŞISINDAKİ İSTATİSTİKLERİ
Zaragoza, İtalya'ya geldiğinden beri Roma formasıyla ligde oynadığı 7 maçın 4'ünde forma giydi; bunlardan ikisinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 135 dakika sahada kaldığı bu süre zarfında bir asist yaptı ve Napoli maçında (2-2) skoru açan gol için Malen'e belirleyici pası verdi. Giallorossi formasıyla, Bologna'ya karşı oynanan Avrupa Ligi son 16 turu gidiş-dönüş maçlarında da forma giydi: Dall'Ara'daki berabere biten maçta ilk 11'de sahaya çıktı, rövanş maçında ise uzatmaların son 10 dakikasında Celik'in yerine oyuna girdi. Geleceği şu an için bir muamma. Roma, oyuncunun kalitesinden emin ancak şu anda istikrarlı bir performans sergileyemiyor: önümüzdeki aylarda performansı değerlendirilecek ve sezon sonunda nihai karar verilecek.