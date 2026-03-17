Spor Hakem Heyeti'nin Roma'nın itirazını reddeden açıklaması ise şöyle: "Roma Kulübü'nün bildirimi ile ilgili olarak 61. maddenin 2. fıkrasında öngörülen hükümleri uygulayamayacağını beyan eder." Böylece Fabregas'ın takımının 2-1'lik galibiyeti onaylandı. Böylece Welesy, Gian Piero Gasperini'nin Roma'nın Lecce ile oynayacağı bir sonraki lig maçında kadroda yer almayacak ve muhtemelen Bologna ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyecek (ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı). Eski teknik direktör Di Francesco'nun takımına karşı oynanacak maçta ise sol kanatta eski Liverpool oyuncusu Tsimikas forma giyebilir.