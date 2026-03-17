Roma'nın, ligin son haftasında Como karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Wesley'e verilen cezaya ilişkin itirazı kabul edilmedi. Giallorossi kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusuna verilen cezanın "kişi karışıklığı" nedeniyle kaldırılmasını talep etmişti, ancak itiraz reddedildi. Kararın gerekçesi, Roma'nın itiraz ettiği ikinci sarı kartın verilmesinde herhangi bir hata bulunmamasıydı. Giallorossi kulübü, Diao'ya yapılan faulün Wesley tarafından değil, Rensch tarafından işlendiğini savunuyor ve bu durumun, kişi karışıklığı durumunda müdahaleyi öngören VAR protokolüne girdiğini belirtiyor.
Getty Images Sport
Çeviri:
Roma, Wesley'in takımdan çıkarılmasına ilişkin itirazı reddedildi: Giallorossi'nin gerekçeleri ve kimlik karışıklığı iddiası
SPOR HAKEMİ'NİN AÇIKLAMASI
Spor Hakem Heyeti'nin Roma'nın itirazını reddeden açıklaması ise şöyle: "Roma Kulübü'nün bildirimi ile ilgili olarak 61. maddenin 2. fıkrasında öngörülen hükümleri uygulayamayacağını beyan eder." Böylece Fabregas'ın takımının 2-1'lik galibiyeti onaylandı. Böylece Welesy, Gian Piero Gasperini'nin Roma'nın Lecce ile oynayacağı bir sonraki lig maçında kadroda yer almayacak ve muhtemelen Bologna ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyecek (ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı). Eski teknik direktör Di Francesco'nun takımına karşı oynanacak maçta ise sol kanatta eski Liverpool oyuncusu Tsimikas forma giyebilir.
Reklam