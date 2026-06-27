Roma, Vieira Koné’yi Arsenal’e “satıyor”: “Fransa’nın en iyisi, Rabiot ve Tchouameni’den bile daha iyi”

Rakip kaleleri delip geçen forvetlerin hakimolduğu Fransa’da, uluslararası alanda onu pek tanımayanları şaşırtan isim, İtalya Serie A’sından bir oyuncu. Roma’nın orta saha oyuncusu ve son birkaç haftadır Arsenal’in transfer hedeflerinden biri olan Manu Koné’den bahsediyoruz. Londralılar, geçmişte Inter ile de adı anılan bu Giallorossi orta saha oyuncusu için ciddi niyetler içinde. Gunners’ın bu oyuncuya ne kadar ilgi gösterdiğinin kanıtı ise, kulübün eski efsanelerinden Patrick Vieira’nın sözleri oldu.





Eski orta saha oyuncusu, şu anda yorumcu ve teknik direktör olarak görev yapan ve geçmişte Genoa’da da bir dönem görev almış olan Vieira, Koné hakkında konuştu ve eski kulübüne bu oyuncuyu transfer etmesini tavsiye etti. Hatta eski Inter ve Juventus oyuncusu Vieira’ya göre Koné, şu anda en iyi Fransız orta saha oyuncusu. Metro’ya verdiği demeçte şunları söyledi: