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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Roma ve Hollanda arasında gerçek Malen hangisi? Serie A’daki üstün performansından Dünya Kupası’ndaki 0 golüne kadar, performansının nedenleri

Hollanda
Roma
D. Malen
Hollanda - İsveç
Dünya Kupası
Serie A

İtalya’da geçen altı ayda görülenlerle Dünya Kupası’nın ilk iki maçı arasındaki fark.

Serie A şampiyonasının sezonun ikinci yarısının en büyük yıldızı: Roma’yı Şampiyonlar Ligi’ne doğru sürükleyen gerçek bir itici güç, başkentli taraftarların ve onu Ocak ayında kadrolarına katan tüm İtalyan fantezi futbol menajerlerinin idolü; Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini’nin oyun anlayışı ve futbol felsefesi için ideal bir santrfor.

Bu Dünya Kupası'nda Donyell Malen'in oyunlarından, kalitesinden ve gollerinden daha fazla söz edilmesi bekleniyordu; ancak Koeman yönetimindeki Hollanda Milli Takımı'nın bu ilk iki maçında Malen pek parlamadı.

Bu ilk iki maçta Hollanda teknik direktörü onu 1. dakikadan itibaren ilk 11'de sahaya sürdü, ancak her iki maçta da (bugün İsveç karşısında ilk 45 dakikanın ardından devre arasında olduğu gibi) maç bitmeden onu oyundan almayı tercih etti.

Sormak gereken soru gayet meşru: Gerçek Malen hangisi ve Dünya Kupası’nda neyin yolunda gitmediğini?

  • DÜNYA ŞAMPİYONASINDA HÂLÂ 0 PUAN

    Koeman tarafından her zaman ilk 11’de sahaya sürülmesine rağmen (Japonya’ya karşı oynanan ilk maçta birkaç kez golle burun buruna gelmiş, ancak daha sonra performansında ve fiziksel kondisyonunda gözle görülür bir düşüş yaşamıştı), Malen iki maçın hiçbirinde golcü listesine adını yazdıramadı.

    Japonya milli takımı karşısında 70 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, İsveç maçında ilk yarı sonunda soyunma odasına çekildi ve ikinci yarı başlangıcında Summerville ile değiştirildi (maçın son dakikalarında atılan golle 5-1'lik skorun belirlenmesine katkıda bulunan bu hamle, doğru bir karar olarak değerlendirildi).

    Roma’nın forveti için oldukça sönük geçen bir ilk yarıydı; her ne kadar hatlar arasında kendini göstermeye ve hücumda farklı pozisyonlar alarak pas oyununu canlandırmaya çalışsa da, sağ kanadı Dumfries için boş bırakmaya gayret etse de, Hollanda’nın tehlikeli pozisyonlarında hiçbir etki yaratamadı ve top hakimiyeti ile İsveç’e karşı hücumda dengeleri değiştiremedi.

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  • ROMA’DA HAKİM VE İLHAM KAYNAĞI

    Bu dinamik, Malen’in Serie A’ya geldiğinden beri sergilediği performansa tamamen zıt bir durumdur. Gasperini tarafından açıkça ve ısrarla istenen Hollandalı santrfor (kısa süre önce Roma tarafından resmi olarak transfer hakkı satın alındı), sadece 18 maçta tam 14 gol attı: İtalyan ligi tarihinde hiç kimse kış transfer döneminde gelip bu kadar çok gol atmamıştı.

    Goller, asistler, hücumdaki varlığı, karizması ve liderliği, Roma’nın sezonun ikinci yarısında (özellikle de son dönemde) üst düzey bir performans sergilemesine ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne geri dönme gibi çok arzu edilen ve özlemle beklenen hedefe ulaşmasına yardımcı oldu.

    Onun hareketleri ve gol kokusu, Roma’nın önemli Avrupa kupaları yarışında Milan ve Juventus’u geride bırakmasını sağlayan en büyük koz oldu.

  • ROL SORUNU MU?

    Peki, gerçek Malen hangisi? Buna cevap vermek zor.

    Bununla birlikte, Roma'daki oyun tarzı ile Hollanda milli takımındaki performansının arasında neyin gerçekten yolunda gitmediğine dair bir açıklama yapmak mümkün.

    Gasperini, Malen'i doğal pozisyonunda görüyor ve ona göre oynatıyor; bu pozisyon, oyuncunun kendisinin de en işlevsel ve kendine en uygun olduğuna inandığı pozisyon: derinliklere hücum eden ve orta saha ile forvet hattını birbirine bağlayarak oyun kuran bir santrfor. Ancak milli takımda bu bölgede, teknik direktör Koeman'ın hücumunda saf 9 numara rolünde tercih ettiği Depay ve Brobbey gibi oyuncularla rekabet etmek zorunda kalıyor.

    Ayrıca, istatistikler (Malen geçen Kasım ayından bu yana milli takımda gol atamadı ve son altı maçında da gol atamadı), veriler ve performansların, onu daha az hücum alanı ve daha az hücum görevi olan sağ kanada kaydırmayı tercih eden Koeman’ı haklı çıkardığı da vurgulanmalıdır.

  • FORVETTE HERKES GOL ATTI

    Ayrıca, göz ardı edilmemesi gereken bir faktör de vurgulanmalıdır: Hollanda’nın forvetlerinin neredeyse tamamı, Kanada, ABD ve Meksika’da oynanan bu Dünya Kupası’nda şimdiden gol attı.

    (Japonya maçında da gol atmış olan) Summerville bir gol daha kaydetti; Brobbey, 9 numaralı pozisyonda sahaya çıkarak İsveç karşısında iki gol attı; Gakpo da ikinci yarıda yaptığı forvet girişleriyle maçın kaderini belirleyen isim oldu.

    Malen ise artık yedek kulübesine düşme riskiyle karşı karşıya: Rekabet canlı, somut ve güncel. Ona düşen görev, Serie A’yı alt üst edebilecek bir santrfor olduğunu kanıtlamak.

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