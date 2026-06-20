Roma ve Hollanda arasında gerçek Malen hangisi? Serie A’daki üstün performansından Dünya Kupası’ndaki 0 golüne kadar, performansının nedenleri

Serie A şampiyonasının sezonun ikinci yarısının en büyük yıldızı: Roma’yı Şampiyonlar Ligi’ne doğru sürükleyen gerçek bir itici güç, başkentli taraftarların ve onu Ocak ayında kadrolarına katan tüm İtalyan fantezi futbol menajerlerinin idolü; Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini’nin oyun anlayışı ve futbol felsefesi için ideal bir santrfor.

Bu Dünya Kupası'nda Donyell Malen'in oyunlarından, kalitesinden ve gollerinden daha fazla söz edilmesi bekleniyordu; ancak Koeman yönetimindeki Hollanda Milli Takımı'nın bu ilk iki maçında Malen pek parlamadı.

Bu ilk iki maçta Hollanda teknik direktörü onu 1. dakikadan itibaren ilk 11'de sahaya sürdü, ancak her iki maçta da (bugün İsveç karşısında ilk 45 dakikanın ardından devre arasında olduğu gibi) maç bitmeden onu oyundan almayı tercih etti.

Sormak gereken soru gayet meşru: Gerçek Malen hangisi ve Dünya Kupası’nda neyin yolunda gitmediğini?