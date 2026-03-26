Roma ve Friedkin ailesinin ortak mülkiyetleri: Giallorossi ya da Everton, Avrupa kupalarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya

Roma ve Everton aynı Avrupa kupasında oynayamaz. Bunun tek bir nedeni var: İki kulübün sahibi aynı kişi, yani ABD'li iş adamı Dan Friedkin. UEFA bu konuda taviz vermiyor; çoklu sahiplik kurallara aykırı. Daha doğrusu, aynı sahibin iki kulübü Avrupa'da oynayabilir, ancak kesinlikle birbirleriyle karşılaşamaz. Bu açıdan bakıldığında, gelecek sezon için bu risk oldukça somut. Serie A ve Premier League sıralamalarına bir göz atmak yeterlidir. Roma şu anda sıralamada altıncı, Avrupa Ligi bölgesinde yer alıyor, ancak Como ile arasındaki üç puanlık farkı kapatıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini taşıyor. Everton ise 46 puanla sekizinci sırada, Conference League bölgesinde ve yedinci sıradaki Brentford ile eşit durumda. Ancak Avrupa Ligi iki gol farkla (Brentford ile arasındaki fark) uzakta ve en önemli kupa sadece üç puan farkla uzak, Liverpool 49 puanla beşinci sırada. Repubblica'nın bildirdiği gibi, sezon sonunda her iki kulüp de aynı turnuvaya kalifiye olursa, ikisinden biri elenecek.



