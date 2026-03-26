Roma ve Everton aynı Avrupa kupasında oynayamaz. Bunun tek bir nedeni var: İki kulübün sahibi aynı kişi, yani ABD'li iş adamı Dan Friedkin. UEFA bu konuda taviz vermiyor; çoklu sahiplik kurallara aykırı. Daha doğrusu, aynı sahibin iki kulübü Avrupa'da oynayabilir, ancak kesinlikle birbirleriyle karşılaşamaz. Bu açıdan bakıldığında, gelecek sezon için bu risk oldukça somut. Serie A ve Premier League sıralamalarına bir göz atmak yeterlidir. Roma şu anda sıralamada altıncı, Avrupa Ligi bölgesinde yer alıyor, ancak Como ile arasındaki üç puanlık farkı kapatıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini taşıyor. Everton ise 46 puanla sekizinci sırada, Conference League bölgesinde ve yedinci sıradaki Brentford ile eşit durumda. Ancak Avrupa Ligi iki gol farkla (Brentford ile arasındaki fark) uzakta ve en önemli kupa sadece üç puan farkla uzak, Liverpool 49 puanla beşinci sırada. Repubblica'nın bildirdiği gibi, sezon sonunda her iki kulüp de aynı turnuvaya kalifiye olursa, ikisinden biri elenecek.
Roma ve Friedkin ailesinin ortak mülkiyetleri: Giallorossi ya da Everton, Avrupa kupalarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya
YÖNETMELİK NE DİYOR?
Madde 5, 1. fıkra şöyle diyor: «Hiç kimse, aynı anda, doğrudan veya dolaylı olarak, turnuvaya katılan birden fazla kulübün yönetiminde, idaresinde ve/veya sportif performansında yer alamaz.» Her yıl 1 Mart tarihine kadar bildirimde bulunulmadığı sürece. Repubblica, Roma kulübüyle iletişime geçmeye çalıştı, ancak kulüp bu konuda yanıt vermedi. Bu nedenle, Roma ve Everton'ın sıralamadaki farkı göz önüne alındığında, kurallarda bir çelişki söz konusu olabilir. Çözüm nedir? UEFA, «iki veya daha fazla kulüp, rekabetin bütünlüğünü sağlamak için belirlenen kriterlere uymazsa, bunlardan sadece biri kabul edilebilir»diye açıkça belirtmektedir. Bu da, elenme anlamına gelir. Seçim kriterleri açıktır: ilk etapta "kendi ulusal liginde en üst sırada yer alan kulüp" tercih edilecektir. Ardından "federasyonu UEFA erişim listesinde en üst sırada yer alan kulüp" tercih edilecektir.
ROMA'NIN MAÇ TAKVİMİ
Roma'nın belirlediği hedef olan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek için önünde hâlâ sekiz maç var. Milli takımlar arası ara sonrasında San Siro'da Inter ile karşılaşacak, ardından Pisa ve Atalanta'yı evinde ağırlayacak, Bologna deplasmanına çıkacak, Fiorentina ile evinde oynayacak, Tardini'de Parma ile karşılaşacak, Lazio ile evinde derbi oynayacak ve 2025-2026 Serie A'nın son haftasında Bentegodi'ye konuk olacak.