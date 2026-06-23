Haziran sonundaki bir hafta; Roma için karar verme zamanı neredeyse geldi. 30 Haziran yaklaşıyor; aynı şekilde, Giallorossi kulübünün transfer stratejilerini etkilemeye devam eden UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının son tarihi de yaklaşıyor. Friedkin ailesi, davanın 2027’ye uzamasını ve bunun getirebileceği tüm olası sonuçları önlemek için hesapların düzeltilmesini talep etti. Roma, finansal fair play kurallarına uymadığı için halihazırda toplam altı milyon avro para cezasına çarptırıldı; plan, kurallara uymak ve ardından Şampiyonlar Ligi’ne hazır olmak için uygun bir transfer dönemi planlamaktır.
Çeviri:
Roma ve 30 Haziran’a kadar gerçekleşecek transfer kârları: Soulé ve Manu Koné takımdan ayrılabilir
KİM KURBAN EDİLEBİLİR?
Il Messaggero’nun bugün yazdığına göre öncelik, oyuncu satışlarında: Roma, 30 Haziran’a kadar elde etmesi gereken yaklaşık 50 milyonluk sermaye kazancı eşiğini düşürmek zorunda ve yeni sportif direktör Tony D’Amico, ekonomik açıdan en faydalı transferleri belirlemek için çalışıyor. Buradaki fikir, kadroyu büyük ölçüde değiştirmemek, ancak tek bir yıldız oyuncuyu feda etmektir. Mümkünse, kalan değeri düşük olan oyunculardan biri seçilecek; böylece net bir kâr elde edilip transferin getirisi en üst düzeye çıkarılacak. Başlıca isimler Koné, Svilar, Ndicka, Pisilli ve Soulè olarak öne çıkıyor. Bu üçlüden sadece Svilar ve Pisilli'nin kadroda kalacağı kesin gibi görünüyor; diğerleri için ise ayrılma ihtimali hâlâ gündemde.
KALINTı DEĞERLERİ
Calcio e Finanza tarafından hesaplanan, 30 Haziran 2026 itibarıyla takımdan ayrılabilecek oyuncuların kalıntı değerleri şunlardır:
Mile Svilar – 0,6 milyon avro
Evan Ndicka – 1,6 milyon euro
Manu Kone – 11,8 milyon euro
Niccolò Pisilli – 0,1 milyon euro
Matias Soulé – 17,5 milyon euro
ATLETICO, KONE'Yİ BEĞENİYOR; SOULE ALMANYA'YA GİDİYOR
Takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri, Roma’nın vazgeçilmez olarak görmediği Manu Koné. Atletico Madrid’in ilgisini çekiyor; ancak Inter’in şu an için başka hedefleri var. Il Messaggero’ya göre, Colchoneros 45 milyon euro + 5 milyon euro bonus ödemek için hazır. Takımdan ayrılacak bir diğer oyuncu ise Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund’un ilgisini çeken ve değeri 40 milyon olarak değerlendirilen Matias Soulé. Bir yıl önce Legia Varşova’dan 6 milyon euroya transfer edilen ve 15 milyon karşılığında satılabilecek Jan Ziolkowski’nin geleceğine de dikkat çekiliyor: Nottingham Forest ve Bournemouth, bu oyuncuyu hedefliyor. Tommaso Baldanzi'den yaklaşık 5 milyon euroluk bir kar elde edildi: Ocak 2024'te 10 milyon euroya transfer edilen (sözleşmesi 2028'e kadar olan) oyuncu, Genoa'ya 10 milyon euroya satıldı.