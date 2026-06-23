Roma ve 30 Haziran’a kadar gerçekleşecek transfer kârları: Soulé ve Manu Koné takımdan ayrılabilir

Takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri, Roma’nın vazgeçilmez olarak görmediği Manu Koné. Atletico Madrid’in ilgisini çekiyor; ancak Inter’in şu an için başka hedefleri var. Il Messaggero’ya göre, Colchoneros 45 milyon euro + 5 milyon euro bonus ödemek için hazır. Takımdan ayrılacak bir diğer oyuncu ise Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund’un ilgisini çeken ve değeri 40 milyon olarak değerlendirilen Matias Soulé. Bir yıl önce Legia Varşova’dan 6 milyon euroya transfer edilen ve 15 milyon karşılığında satılabilecek Jan Ziolkowski’nin geleceğine de dikkat çekiliyor: Nottingham Forest ve Bournemouth, bu oyuncuyu hedefliyor. Tommaso Baldanzi'den yaklaşık 5 milyon euroluk bir kar elde edildi: Ocak 2024'te 10 milyon euroya transfer edilen (sözleşmesi 2028'e kadar olan) oyuncu, Genoa'ya 10 milyon euroya satıldı.