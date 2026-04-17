Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, basın toplantısından öfkeyle çıkmadan önce Claudio Ranieri ile ilişkilerinin bozulduğunu açıklarken gözyaşlarına boğuldu

Kulüp sahiplerinin baş danışmanı Ranieri’nin aşağılayıcı sözlerinin ardından, Trigoria antrenman sahasındaki gerginlik bu hafta doruk noktasına ulaştı. Tecrübeli teknik adam, Gasperini’nin geçen yaz Roma teknik direktörlüğü için dördüncü tercih olduğunu iddia etti ve mevcut teknik direktörün zorlu bir sezon boyunca yapılan her transferi bizzat onayladığını vurguladı.

Gasperini, toplanan basına yaptığı açıklamada, "Cuma günü Ranieri'nin bazı durumlar yarattığı bir röportaj vardı, ancak bu benim için inanılmaz bir sürpriz oldu" dedi. "Ranieri ile aramızda hiçbir zaman farklı bir üslup olmamıştı. Hem basın toplantısında hem de aramızda. Bunu beklemiyordum. Ve uzun yıllar boyunca hiç böyle bir üsluba maruz kalmamıştım. O andan itibaren, öncelikle kulübü, takımı veya Roma taraftarlarını daha fazla incitmemek için herhangi bir yorum yapmaktan kaçındım."