Getty Images Sport
Çeviri:
Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, basın toplantısından öfkeyle çıkmadan önce Claudio Ranieri ile ilişkilerinin bozulduğunu açıklarken gözyaşlarına boğuldu
Ranieri'nin şok açıklaması Gasperini'yi şaşkına çevirdi
Kulüp sahiplerinin baş danışmanı Ranieri’nin aşağılayıcı sözlerinin ardından, Trigoria antrenman sahasındaki gerginlik bu hafta doruk noktasına ulaştı. Tecrübeli teknik adam, Gasperini’nin geçen yaz Roma teknik direktörlüğü için dördüncü tercih olduğunu iddia etti ve mevcut teknik direktörün zorlu bir sezon boyunca yapılan her transferi bizzat onayladığını vurguladı.
Gasperini, toplanan basına yaptığı açıklamada, "Cuma günü Ranieri'nin bazı durumlar yarattığı bir röportaj vardı, ancak bu benim için inanılmaz bir sürpriz oldu" dedi. "Ranieri ile aramızda hiçbir zaman farklı bir üslup olmamıştı. Hem basın toplantısında hem de aramızda. Bunu beklemiyordum. Ve uzun yıllar boyunca hiç böyle bir üsluba maruz kalmamıştım. O andan itibaren, öncelikle kulübü, takımı veya Roma taraftarlarını daha fazla incitmemek için herhangi bir yorum yapmaktan kaçındım."
- Getty Images Sport
İç tıp alanındaki anlaşmazlıklar gerginliği artırıyor
Ranieri ile yaşanan anlaşmazlık, Roma teknik direktörünü rahatsız eden tek sorun değil; zira Gasperini, oyuncuların fiziksel durumu konusunda kulübün sağlık ekibiyle yaşanan görüş ayrılıklarının da yönetim içinde gerginliği artırdığını doğruladı. Özellikle Wesley’in sakatlığının yönetimi, iç tartışmaların odak noktası haline geldi.
“Bazen evet, bu da iç tartışmaların konusu oluyor. Ama bu normal,” diye itiraf etti Gasperini, gerginlik sorulduğunda. “Wesley şu anda oynayabileceğini düşünüyor, ancak sağlık ekibi riskler olduğunu düşünüyor. Bu da sorunlara ve tartışmalara yol açıyor. Yarın ne olacağını göreceğiz, ancak doktorlar hayır derse, ben de buna uymak zorundayım. Her şey sağlık ekibinin onayıyla ilgili.”
Şampiyonlar Ligi yarışı dramın gölgesinde kaldı
Saha dışı karmaşaya rağmen Roma, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı büyük ölçüde bu maça bağlıyken, Gasperini'nin eski takımı Atalanta ile hayati bir karşılaşmaya çıkacak. Giallorossi şu anda altıncı sırada, dördüncü sıradaki Juventus'un sadece üç puan gerisinde, ancak yedinci yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riskiyle karşı karşıya. Teknik direktör, konuşmayı tekrar sahaya yönlendirmeye çalışsa da, artan baskı ve başkentteki uzun vadeli geleceği ile ilgili sorulara duyduğu hayal kırıklığını gizlemekte zorlandı.
İş güvenliği konusunda sıkıştırıldığında, "Bana sürekli başka şeyler soruyorsunuz, ama ben maç hakkında konuşmak istiyorum" diye yanıtladı. "Sorun yaratmak istemediğimi söyledim ve bu soru sorun yaratıyor. Kulüp ve Ranieri çok net davrandılar. Her zaman biraz çabayla Şampiyonlar Ligi'ne ulaşabileceğimize inandım ve son aylarda yaşadığımız önemli eksikliklere rağmen her zaman bu yönde çaba gösterdim."
- AFP
Duygusal bir veda ve Atalanta özlemi
Basın toplantısı, Gasperini’ye Bergamo’daki efsanevi dönemi boyunca yaşadığı birliktelik hakkında ne düşündüğü sorulduğunda hüzünlü bir sonla bitti. Eski kulübündeki uyumu Roma’daki mevcut uyumsuzlukla karşılaştırmak, 68 yaşındaki teknik adam için fazla ağır geldi; eski başkanı Antonio Percassi’den bahsederken gözle görülür şekilde duygulandı.
"Roma'da başarılı olmak için gereken her şey var. Bergamo'da başarılı oldum çünkü çevremdeki ortam birleşikti ve kulübün çalışması olağanüstüydü," dedi ve sesi titremeye başladı. "Küçük şehir de ideal bir atmosfer yaratıyordu. Birlikte çalıştık ve bir şeyler inşa ettik. Genç oyuncular ve daha fazlası vardı, güçlü bir çekirdek grup. Yapılan transferleri ve paranın nasıl yeniden yatırıldığını düşünün. Atalanta'nın istisnai yanı, Avrupa'da oynarken aynı zamanda kâr da elde etmesiydi. Bu sadece benim sayemde değil, her şeyden önce teknik direktörle uyum içinde çalışan, çok yetenekli bir kulüp sayesinde oldu. Sonra işler biraz değişti, kısmen kulübün sahibi değiştiği için, kısmen de çok yakın olduğum 'baba figürü' [Antonio Percassi] yüzünden...”
Gasperini daha sonra ayağa kalktı ve devam edemeyecek kadar gözyaşları içinde odadan çıktı.