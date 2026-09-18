Inter ile oynanacak dev maç öncesinde Roma kalecisi Mile Svilar, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda kendisini anlattı: "Benim gerçek düşmanım düşünce. İşimin en zor kısmının ne olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadığım an. Hatta herkesin hiçbir şey yapmadığımı düşündüğü an. Düşünüyorum. Bu da kurtarış yapmaktan daha zor. Evet, çünkü sürekli müdahalelerle stres altında olmak daha kolay, orada düşünmeye vaktiniz olmuyor, içgüdülerinizle hareket ediyorsunuz. Ama Roma gibi oyuna hükmeden, maçın büyük bölümünü rakip yarı sahada oynayan bir takımda, ben çok fazla zamanı kendimle baş başa geçiriyorum. Ve düşünmek zorundayım. Ve olumsuz düşünüyorum, bir kaleci bunu yapmalı, her zaman en kötü senaryoyu hesaba katmalı. Tehlike şu ki olumsuz düşünceler sizi ezip geçebilir. Maç günü mental koçumla bir seans yapıyorum. Her zaman, bunu hiç atlamam".
Roma, Svilar: “Juventus mu? 2030’a kadar imza atıp sonra sözümden dönmem. De Rossi hayatımı değiştirdi”
Inter-Roma
"Bu, oynamak için sabırsızlandığımız çok büyük bir maç. Çünkü kendimizi ligin en güçlü takımına karşı test edeceğiz; son yıllarda zirvede olan takıma karşı. Scudetto düellosu mu? Bu bana gülümsetiyor. Bu şehirde 2-3 iyi maç oynayınca göklere çıkarılıyorsunuz, sonra kaybedince dram oluyor. Bizim dengeli ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Ama nereden geldiğimizi de biliyoruz, nereye gitmek istediğimizi de".
Inter, Roma ve Como’dan oluşan bir ilk üçlüden söz edenler yanılıyor mu?
"Oyun tarzı, goller ve maçları kazanma biçimi açısından doğru olabilir. Ama daha Eylül ayındayız, erken".
Gasp sizden diğer teknik direktörlerden farklı olarak ne istiyor?
"Hocanın gerçekten farklı olduğu şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Beni tercihlerimde özgür bırakıyor, evet o!".
En zor rakip?
"Malen, antrenmanda da hep gol atıyor".
Öyle olmaz ama.
"Lautaro, çözmesi çok zor. Bir de Thuram, aman Tanrım ne kadar hızlı".
Juventus sizin için 40 milyon teklif etti. Roma’dan ayrılmaya yakın mıydınız?
"Bu konuyla ilgili en ufak bir görüşmem bile olmadı. 2030’a kadar sözleşme uzatıp ertesi yıl verdiği karardan dönen biri değilim".
Size De Rossi dersem?
"Hayatımı değiştirdi. Belki bugün onsuz Roma’da olmazdım".
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