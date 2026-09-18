Inter-Roma

"Bu, oynamak için sabırsızlandığımız çok büyük bir maç. Çünkü kendimizi ligin en güçlü takımına karşı test edeceğiz; son yıllarda zirvede olan takıma karşı. Scudetto düellosu mu? Bu bana gülümsetiyor. Bu şehirde 2-3 iyi maç oynayınca göklere çıkarılıyorsunuz, sonra kaybedince dram oluyor. Bizim dengeli ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Ama nereden geldiğimizi de biliyoruz, nereye gitmek istediğimizi de".





Inter, Roma ve Como’dan oluşan bir ilk üçlüden söz edenler yanılıyor mu?

"Oyun tarzı, goller ve maçları kazanma biçimi açısından doğru olabilir. Ama daha Eylül ayındayız, erken".





Gasp sizden diğer teknik direktörlerden farklı olarak ne istiyor?

"Hocanın gerçekten farklı olduğu şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Beni tercihlerimde özgür bırakıyor, evet o!".





En zor rakip?

"Malen, antrenmanda da hep gol atıyor".





Öyle olmaz ama.

"Lautaro, çözmesi çok zor. Bir de Thuram, aman Tanrım ne kadar hızlı".





Juventus sizin için 40 milyon teklif etti. Roma’dan ayrılmaya yakın mıydınız?

"Bu konuyla ilgili en ufak bir görüşmem bile olmadı. 2030’a kadar sözleşme uzatıp ertesi yıl verdiği karardan dönen biri değilim".





Size De Rossi dersem?

"Hayatımı değiştirdi. Belki bugün onsuz Roma’da olmazdım".







