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Roma, Summerville'e bir adım kaldı: West Ham ne kadar gelir elde edecek, Hollandalı oyuncunun maaşı ne kadar olacak?

Roma
Transfers
C. Summerville
West Ham United

Roma ve West Ham, Dünya Kupası'nda iki gol atan Hollandalı kanat oyuncusu için bir anlaşmaya çok yakın.

Crysencio Summervile, Roma’ya bir adım uzaklıkta. Alfredo Pedullà’nın haberine göre, Giallorossi, Hollandalı ofansif kanat oyuncusu için 50 milyon avronun biraz altında bir bedel üzerinde anlaşmaya vardı; transferin bugün ya da yarın tamamlanması bekleniyor. West Ham’ın Championship’e düşmesinin ardından takımdan ayrılmak isteyen eski Leeds oyuncusu, günlerdir İtalya’ya transfer olmak için ısrarcıydı: Milli takım arkadaşı Malen ile görüştü ve Serie A’da oynama fırsatına hemen evet dedi.

  • ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN PAHALI ALIŞVERİŞ

    Transfer rakamları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak sızan bilgilere göre iki kulüp, 47 milyon avro artı primler karşılığında kesin transfer üzerinde anlaşmaya varmış.Calcio e Finanza’nın haberine göre, Dünya Kupası’nda iki gol atan Summerville, Patrik Schick için ödenen 42 milyon, Tammy Abraham için ödenen 40 milyon artı 2 milyon bonus ve Arthem Dovbyk için ödenen 41 milyonu geride bırakarak Roma tarihinin en pahalı transferi olacak.


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  • 4 MİLYON AVRO'NUN ÜZERİNDE SÖZLEŞME

    Summerville’in, sezon başına 4,2 milyon avro artı primlerden oluşan dört ya da beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylelikle, her ikisi de 4 milyon avroda kalan Malen ve Ndicka’yı geride bırakarak kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncu olacak. Ayrıca, sözleşmesini yeniledikten sonra yaklaşık 3 milyon avro artı prim alacak olan Dybala’dan da daha fazla kazanacak.

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