Roma, Summerville'e bir adım kaldı: West Ham ne kadar gelir elde edecek, Hollandalı oyuncunun maaşı ne kadar olacak?

Transfer rakamları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak sızan bilgilere göre iki kulüp, 47 milyon avro artı primler karşılığında kesin transfer üzerinde anlaşmaya varmış.Calcio e Finanza’nın haberine göre, Dünya Kupası’nda iki gol atan Summerville, Patrik Schick için ödenen 42 milyon, Tammy Abraham için ödenen 40 milyon artı 2 milyon bonus ve Arthem Dovbyk için ödenen 41 milyonu geride bırakarak Roma tarihinin en pahalı transferi olacak.



