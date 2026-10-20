Roma, Slovan Bratislava’yı 4-0’la rahat geçti: Gasperini’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyeti

87' - Roma'nın 5-0'lık golü iptal edildi: Kornerden dönen topu alan Ghilardi, sağ ayağıyla sert bir şut çekerek Takac'ı mağlup etti. Ancak ofsayt pozisyonundaki iki takım arkadaşı Slovak kalecinin görüşünü kapatıyordu.





58' - ROMA DÖRTLEDİ, MALEN! Hollandalı penaltı noktasında soğukkanlılığını koruyup Takac'ı mağlup etti ve Roma'yı 4-0 öne geçirdi. Bu, onun Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü, bu sezonki dokuzuncu golü.





56' - ROMA PENALTI KAZANDI! Wesley, Blackman'ı net biçimde geçti; Blackman da onu ceza sahası içinde yere düşürdü.





55' - Roma için bir başka olası gol fırsatı. Soulé, Malen'i savunma arkasına kaçırdı ancak savunma oyuncusu kritik bir müdahalede bulundu.





52' - ROMA'DAN ÜÇÜNCÜ GOL, PISILLI! Wesley, Soulé'ye ara pası gönderdi. Soulé, Barseghyan'ın topu koruma çabasına rağmen topu kazanmayı başardı. Arjantinli oyuncu Malen'e pas verdi, Malen de topu Pisilli'ye bıraktı. Orta saha oyuncusu sert bir şutla topu üst direğin altından ağlara gönderdi.





47' - Malen durdurulamıyor: Verkaçın ardından ceza sahasına girdi. Kalesinden çıkan Takac'ı hazırlıksız yakalamaya çalıştı ancak Slovak kaleci şutu kurtardı.





39' - ROMA FARKI İKİYE ÇIKARDI, MOLINA! Malen yine soldan ilerleyip ceza sahasına girdi ve falsolu bir şut çekti. Takac'ın uzaklaştırdığı top doğrudan Arjantinli oyuncunun önüne düştü. Molina, kolay bir dokunuşla skoru 2-0 yaptı; eski Atletico Madrid oyuncusu Roma formasıyla ilk golünü attı.





35' - Roma ikinci gole yaklaştı: Savunma arkasına sarkan Malen, Mora'ya pas verdi. Mora, Takac ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı göndererek inanılmaz bir fırsatı kaçırdı. Ancak pozisyon ofsayttı.





20' - ROMA ÖNE GEÇTİ, HERMOSO! Pellegrini'nin sağ taraftan kusursuz kullandığı serbest vuruşta top Ghilardi'nin kafasına geldi. Ghilardi'nin indirdiği topu İspanyol oyuncu yakın mesafeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.





11' - Pisilli şansını denedi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla iyi vuramadığı top dışarı çıktı.





5' - Roma için olası bir gol fırsatı: Molina, Mora'ya pas verdi. Portekizli oyuncu, kaleye şut çekmeye hazır olduğu anda Takac'a çok yakın bir noktada topu kontrol edemedi.