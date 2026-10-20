24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Roma, Slovan Bratislava’yı 4-0’la rahat geçti: Gasperini’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyeti

SSC Napoli U19
UEFA Youth League
SSC Napoli - Bodoe/Glimt
SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasını bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

Şampiyonlar Ligi, 3. hafta

Roma-Slovan Bratislava 4-0

Goller: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 57' pen. Malen (R).


Altı gün önce eski teknik direktörü Mourinho'nun Real Madrid'i karşısında yaşadığı hüsranı telafi etmek ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak.Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde bu net hedeflerine, bu akşam 21.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanan turnuvanın üçüncü hafta maçında ulaştı. Roma, Yaya Touré yönetimindeki Slovan Bratislava karşısında 4-0'lık tartışmasız bir galibiyet aldı. Slovan Bratislava, sıfır puan ve şu ana kadar attığı yalnızca bir golle son sırada yer alıyor. Ligde üçüncü sırada bulunan Roma, gelecek iki haftada Manchester'da United ve Paris'te Avrupa şampiyonu PSG ile oynayacağı zorlu deplasman maçları öncesinde, fazlasıyla dişine göre bir rakip karşısında üç puanı aldı: Galibiyeti Hermoso, Roma formasıyla ilk golünü atan Molina, Pisilli ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü, bu sezonki dokuzuncu golünü kaydeden Malen'in golleri getirdi.



  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    87' - Roma'nın 5-0'lık golü iptal edildi: Kornerden dönen topu alan Ghilardi, sağ ayağıyla sert bir şut çekerek Takac'ı mağlup etti. Ancak ofsayt pozisyonundaki iki takım arkadaşı Slovak kalecinin görüşünü kapatıyordu.


    58' - ROMA DÖRTLEDİ, MALEN! Hollandalı penaltı noktasında soğukkanlılığını koruyup Takac'ı mağlup etti ve Roma'yı 4-0 öne geçirdi. Bu, onun Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü, bu sezonki dokuzuncu golü.


    56' - ROMA PENALTI KAZANDI! Wesley, Blackman'ı net biçimde geçti; Blackman da onu ceza sahası içinde yere düşürdü.


    55' - Roma için bir başka olası gol fırsatı. Soulé, Malen'i savunma arkasına kaçırdı ancak savunma oyuncusu kritik bir müdahalede bulundu.


    52' - ROMA'DAN ÜÇÜNCÜ GOL, PISILLI! Wesley, Soulé'ye ara pası gönderdi. Soulé, Barseghyan'ın topu koruma çabasına rağmen topu kazanmayı başardı. Arjantinli oyuncu Malen'e pas verdi, Malen de topu Pisilli'ye bıraktı. Orta saha oyuncusu sert bir şutla topu üst direğin altından ağlara gönderdi.


    47' - Malen durdurulamıyor: Verkaçın ardından ceza sahasına girdi. Kalesinden çıkan Takac'ı hazırlıksız yakalamaya çalıştı ancak Slovak kaleci şutu kurtardı.


    39' - ROMA FARKI İKİYE ÇIKARDI, MOLINA! Malen yine soldan ilerleyip ceza sahasına girdi ve falsolu bir şut çekti. Takac'ın uzaklaştırdığı top doğrudan Arjantinli oyuncunun önüne düştü. Molina, kolay bir dokunuşla skoru 2-0 yaptı; eski Atletico Madrid oyuncusu Roma formasıyla ilk golünü attı.


    35' - Roma ikinci gole yaklaştı: Savunma arkasına sarkan Malen, Mora'ya pas verdi. Mora, Takac ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı göndererek inanılmaz bir fırsatı kaçırdı. Ancak pozisyon ofsayttı.


    20' - ROMA ÖNE GEÇTİ, HERMOSO! Pellegrini'nin sağ taraftan kusursuz kullandığı serbest vuruşta top Ghilardi'nin kafasına geldi. Ghilardi'nin indirdiği topu İspanyol oyuncu yakın mesafeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.


    11' - Pisilli şansını denedi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla iyi vuramadığı top dışarı çıktı.


    5' - Roma için olası bir gol fırsatı: Molina, Mora'ya pas verdi. Portekizli oyuncu, kaleye şut çekmeye hazır olduğu anda Takac'a çok yakın bir noktada topu kontrol edemedi.

  • MAÇ KÜNYESİ

    Roma-Slovan Bratislava 4-0


    Goller: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 58' Malen (penaltı) (R)


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (77'de Koulierakis); Molina, Pisilli, de Roon (77'de Mancini), Wesley (59'da Rensch); Mora, Pellegrini (52'de Soulè); Malen (59'da Castro). Teknik direktör: Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz (82'de Wimmer); Gajdos (69'da Martinez), Pokorny, Ibrahim (69'da Mustafic); Barseghyan (55'te Yirajang); Marcelli, Suleiman Camara (69'da Maros). Teknik direktör: Yaya Touré

    Sarı kartlar: 20' Barseghyan (S), Suleiman Camara (S), Martinez (S)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: Ghilardi (R), Malen (R)

    Hakem: Scharer (SVI)

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin