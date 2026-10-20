Roma-Slovan Bratislava





ROMA:





Gollini: Not verilmedi - Maç boyunca neredeyse hiç işi düşmedi.





Ghilardi 7 - Slovan ceza sahasında yükselip takımının öne geçmesini sağlayan golde savunmadaki arkadaşına asist yaptı. Savunmada ise zorlanmadı. Son bölümde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü bulabilirdi ancak güzel vuruşuyla attığı gol, iki takım arkadaşının ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi.





Balerdi 6,5 - Etkisiz Marcelli karşısında iyi savunma yaptı, duran toplarda zaman zaman hücuma çıktı. Görevini sorunsuz yerine getirdi.





Hermoso 7 - Kafa vuruşlarında affetmiyor: İspanyol oyuncu bu sezonki ikinci golünü attı. Hem lider hem golcü. (77. dakikadan itibaren Koulierakis: Not verilmedi)





Molina 7 - Sağ kanatta durmadan çalıştı, dönen topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardığı ve Roma formasıyla ilk golünü attığı pozisyonda doğru yerdeydi.





Pisilli 7 - Ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşta gole yaklaştı, ardından Malen'in yaratıcı pasıyla golünü bulup kaptanlık pazubendini öptü. Hareketli, hücuma dönük ve bağlılığını gösteren bir performans sergiledi.





de Roon 6,5 - Orta sahada hem mücadele etti hem oyunu yönetti. Gasperini için değerli bir parça. (77. dakikadan itibaren Mancini: Not verilmedi)





Wesley 7,5 - İlk yarıda sağ kanattaki mevkidaşı kadar ileri çıkmadı; bu bile haber değeri taşıyor. İkinci yarıda ise öne çıktı: Sonradan oyuna giren Soulé'ye attığı ara pasıyla Pisilli'nin takımının üçüncü golünü kaydettiği atağı başlattı. Ardından Blackman'ın dikkatsiz müdahalesiyle penaltı kazandırdı ve rakibine açıkça üstünlük kurduğu bir performansın ardından oyundan çıktı. (59. dakikadan itibaren Rensch 6 - Fazla ileri çıkmadan topa sahip olmayı sürdürmekle yetindi)





Mora 6,5 - Maça hareketli başladı, karşılaşmanın ilk potansiyel gol fırsatını yarattı. Genel olarak maçın ilk bölümünde takımının en aktif oyuncusuydu. Malen'in pasında farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı ancak ofsayttaydı.





Pellegrini 6,5 - Serbest vuruşta Ghilardi'yi bulan nefis kavisli topu, Hermoso'nun takımını öne geçirdiği golün asistini hazırladı. Savunmada da özveriyle çalıştı ancak küçük bir fiziksel sorun nedeniyle 52. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. (52. dakikadan itibaren Soulé 6,5 - Skoru 3-0'a getiren pozisyonu Malen için hazırladı, oyuna kalite kattı





Malen 8 - Gasperini'nin oyununa sürekli derinlik kattı: Önce savunma arkasına sarkıp Mora'ya kaçırılmayacak bir fırsat sundu, ardından kendisi şut çekip Takac'ı şaşırtmayı denedi ve kalecinin Molina'nın golüne yol açan topu sektirmesine neden oldu. İkinci yarıda da aynı yüksek tempoyu sürdürdü: Barseghyan'ı alt edip Pisilli'nin golüne asist yaptı, hızlı hücumda gole yaklaştı ve 4-0'lık skoru getiren penaltıyı gole çevirdi. Bambaşka bir seviyedeydi. (59. dakikadan itibaren Castro 6 - Sonuç belli olmuşken rahat bir ortamda oyuna girdi ve Roma'nın sevincine ortak oldu)





Teknik direktör Gasperini 7 - Risk, maçı hafife almaktı. Oyuncuları bunu yapmadı; bunda onun da payı var. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk galibiyeti geldi. Şimdi Roma'nın geleceğini belirleyecek iki deplasman maçı var: Manchester'da United'a karşı ve PSG'ye karşı.



