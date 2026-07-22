Roma için işler yolunda gitmedi; kulüp, son saatlerde bile oyuncunun daha rekabetçi bir ligde kendini kanıtlama isteğinin fark yaratabileceği umuduna tutunmaya devam etmişti. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile yapılan telefon görüşmesi,Crysencio Summerville’inkararını değiştirmesine yetmedi. Bir gün boyunca durumu değerlendiren Summerville, Al-Hilal’in dev teklifini kabul etmeye karar verdi ve Suudi Arabistan’a transfer oldu.
Çeviri:
Roma, şans yok: Crysencio Summerville seçeneği kesin olarak ortadan kalktı; West Ham ile Al-Hilal arasında anlaşma sağlandı. Transferin tüm rakamları
SÜPER TEKLİF
Fabrizio Romano’nun haberine göre, Hollandalı forvet West Ham’dan ayrılıyor ve bonuslar dahil toplam 75 milyon avroya eski Inter teknik direktörü Simone Inzaghi’nin çalıştırdığı takıma transfer oluyor. Londralı kulüp, 2001 doğumlu oyuncunun Al-Hilal'e transferini kesinleştirmeden önce sağlık kontrolü formalitelerini tamamlamasına izin verdi. Summerville'in ise sezon başına net 16 milyon avro maaş alması öngörülüyor.
ROMA NE YAPIYOR?
Bonuslar dahil 50 milyon avroya kadar teklifte bulunmuş ve maaş konusunda da tam bir anlaşmaya vardığına güvenen Roma, yine son saatlerde transfer piyasasındaki bir başka hedefi olan Arjantinli Alejandro Garnacho’nun Chelsea’den Aston Villa’ya transferini kesinleştirmesinin ardından Summerville’den de vazgeçmek zorunda kaldı. Giallorossi kulübü, bu nedenle Gasperini’nin kadrosunu tamamlamak için kulüp yönetiminden talep ettiği iki kanat oyuncusu arayışını tamamen sıfırlamak zorunda kaldı. Son saatlerde gündeme gelen alternatif isimler arasında Benfica’dan Andreas Schjelderup, Leipzig’den Antonio Nusa ve Strasbourg’dan Diego Moreira yer alıyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun