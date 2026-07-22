Roma, şans yok: Crysencio Summerville seçeneği kesin olarak ortadan kalktı; West Ham ile Al-Hilal arasında anlaşma sağlandı. Transferin tüm rakamları

Bonuslar dahil 50 milyon avroya kadar teklifte bulunmuş ve maaş konusunda da tam bir anlaşmaya vardığına güvenen Roma, yine son saatlerde transfer piyasasındaki bir başka hedefi olan Arjantinli Alejandro Garnacho’nun Chelsea’den Aston Villa’ya transferini kesinleştirmesinin ardından Summerville’den de vazgeçmek zorunda kaldı. Giallorossi kulübü, bu nedenle Gasperini’nin kadrosunu tamamlamak için kulüp yönetiminden talep ettiği iki kanat oyuncusu arayışını tamamen sıfırlamak zorunda kaldı. Son saatlerde gündeme gelen alternatif isimler arasında Benfica’dan Andreas Schjelderup, Leipzig’den Antonio Nusa ve Strasbourg’dan Diego Moreira yer alıyor.