Roma, Rodrigo Mora’yı aldı: transferin maliyeti. 120 milyonluk serbest kalma maddesi var, bugün İtalya’ya geliyor

Mora, sabit bedel olarak 25 milyon euroya mal olacak; gelecekteki satışa ilişkin bir madde ve oyuncunun yüzde 100 haklarını diğer 25 milyon euro karşılığında devralmaya yönelik özel bir satın alma maddesi de bulunacak. Corriere dello Sport'un yazdığına göre anlaşma dün iki maddenin eklenmesiyle son hâline getirildi: bunlardan biri bonservisle ilgili olacak ve 120 milyon euro seviyesine ulaşacak, diğeri ise Roma'nın gelecekteki bir satış durumunda gelirin yarısını karşı tarafa vermek zorunda kalmamak için 20 milyon euro daha ödemesine imkân tanıyacak.