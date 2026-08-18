Rodrigo Mora, Roma'nın fiilen yeni oyuncusu oldu. Resmiyet için sözleşmelere imza atılması gerekiyor, ancak 2007 doğumlu yetenekli Portekizli için Roma, Porto ile anlaşmaya vardı. Porto, daha az kazanç elde etmeyi kabul etti (ilk talebi 47 milyon euroydu) ama parayı hemen almayı seçti. Ejderhalar satın alma opsiyonuna hiçbir zaman kapıyı açmadı; çünkü Mora'nın gelecek yıl bonservis değeri düşmüş şekilde geri dönmesinden çekiniyordu. Gerilim ve sessizliklerle dolu uzun görüşmelerin ardından herkesin memnun olduğu beyaz duman çıktı. Porto, bugün itibarıyla Farioli'nin üçüncü tercihi olan oyuncuyu bırakıyor, Gasperini ise istediği 10 numarayı alıyor.
Çeviri:
Roma, Rodrigo Mora’yı aldı: transferin maliyeti. 120 milyonluk serbest kalma maddesi var, bugün İtalya’ya geliyor
120 milyon euro serbest kalma maddesi
Mora, sabit bedel olarak 25 milyon euroya mal olacak; gelecekteki satışa ilişkin bir madde ve oyuncunun yüzde 100 haklarını diğer 25 milyon euro karşılığında devralmaya yönelik özel bir satın alma maddesi de bulunacak. Corriere dello Sport'un yazdığına göre anlaşma dün iki maddenin eklenmesiyle son hâline getirildi: bunlardan biri bonservisle ilgili olacak ve 120 milyon euro seviyesine ulaşacak, diğeri ise Roma'nın gelecekteki bir satış durumunda gelirin yarısını karşı tarafa vermek zorunda kalmamak için 20 milyon euro daha ödemesine imkân tanıyacak.
Gasperini'nin 10 numarası olacak
Roma forması giyecek olan Mora, sezon başına net 2 milyon euro kazanacağı beş yıllık bir sözleşme imzalayacak. Eylül 2024’te ilk maçına çıktığı Porto’da 80 karşılaşmada 16 gol attı. Kendisiyle telefonda görüşen Gasperini için Mora, ilk tercih olan Malen ya da Castro’nun arkasında, Dybala veya Soulé ile birlikte iki on numaradan biri olacak.
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