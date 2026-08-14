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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Roma, Rodrigo Mora için çıkmazda. Farioli: "Bu kadar gürültü boşuna, onu kullanacağız"

Roma
R. Mora
F. Farioli
FC Porto

Görüşmelerde ilerleme sağlanmıyor ve söylentileri sona erdiren de basın toplantısında İtalyan teknik direktör oldu.

Son iki gün içinde, Rodrigo Mora transferinin Roma için sonuçlanacağına dair güvenin gerçekten çok yüksek olduğu bir an vardı. Porto ile Roma arasında gerçekten sadece bazı detaylar kalmıştı; bunlar elbette göz ardı edilemezdi ama en azından kâğıt üzerinde aşılmaz hiçbir şey yoktu.

Ancak saatler ve günler geçtikçe bu güven yavaş yavaş azaldı; çünkü Jorge Mendes'in arabuluculuğu bile, o detaylar konusunda Dragons Başkanı Villas Boas'ın tutumunu yumuşatmaya yetmedi. Peki şimdi? Bir tıkanıklık var ve bugün bu konudaki beklentileri düşüren isim de Portekiz ekibinin İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli oldu.

  • Roma’nın önerdiği anlaşma formülü

    Roma, Porto’ya 9 milyon euro bedelli kiralama ve 41 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Son derece yüksek bu rakamlar, Portekiz kulübünün talep ettiği 50 milyon euroluk bonservis beklentisini karşıladı. Sadece opsiyon vardı, zorunluluk yoktu; Porto’nun son anda frene bastığı nokta da bu oldu.

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  • Zorunlu satın alma opsiyonu düğümü

    Mora, 2007 doğumlu, kulübün altyapısından çıkan en iyi ürünlerden biri ve ayrılığı halinde Portekiz kulübü, bilançoyu dengeleyecek bir sermaye kârı elde edebilmek için yüksek bir gelir elde etmek istiyor.


    Bu nedenle kiralık transfere kapı aralandı; geçici transfer için bu kadar yüksek bir bedel konusunda olumlu görüş geldi, ancak Villas Boas yine de belirli şartların gerçekleşmesi halinde bu satın alma opsiyonunun zorunlu satın almaya dönüşmesini istiyor. Roma ise, yine bütçe meselesi ve bu denli yüksek rakamlar nedeniyle, bu şartı anlaşmaya koymak istemiyor.

  • Farioli onu bırakmıyor

    Görüşmeler bozulmuş değil, ancak bir duraksama söz konusu. Son günlerdeki söylentiler ve spekülasyonlara bugün teknik direktör Francesco Farioli sert bir şekilde müdahil oldu. Basın toplantısında konuşan Farioli, Roma ile yürütülen görüşmeleri “gürültü” olarak nitelendirmeyi seçti ve Rodrigo Mora’yı uygun gördüğü zaman kullanmak istediğini yineledi.


    Yeni bir şey yok. Transfer dönemi her zaman böyledir. Transfer dönemi oynarken açık olmasına katılmıyorum, ancak bu son derece normal ve sürece dahil olan tüm tarafların profesyonelliğini gerektiriyor. Görüşme yapan kulüpler, yaptığımız işin merkezinde olan oyuncular ve biz teknik direktörler, tüm meselelere karşı duyarlı olmalıyız. Bu hafta çok fazla gürültü koptu. 24 saat boyunca transfer söylentileriyle haber bombardımanına tutulduk, ancak somut bir gelişme olmadı. Rodrigo Mora büyük bir profesyonel, Porto’nun oyuncusu, kulübün büyük bir taraftarı ve onu uygun gördüğümüz zaman kullanacağız”.

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