Son iki gün içinde, Rodrigo Mora transferinin Roma için sonuçlanacağına dair güvenin gerçekten çok yüksek olduğu bir an vardı. Porto ile Roma arasında gerçekten sadece bazı detaylar kalmıştı; bunlar elbette göz ardı edilemezdi ama en azından kâğıt üzerinde aşılmaz hiçbir şey yoktu.

Ancak saatler ve günler geçtikçe bu güven yavaş yavaş azaldı; çünkü Jorge Mendes'in arabuluculuğu bile, o detaylar konusunda Dragons Başkanı Villas Boas'ın tutumunu yumuşatmaya yetmedi. Peki şimdi? Bir tıkanıklık var ve bugün bu konudaki beklentileri düşüren isim de Portekiz ekibinin İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli oldu.