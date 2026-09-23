"Hiç şüphesiz, hayatımda yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu biliyordum. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor ve şu anda tek istediğim Roma ile iyi bir sezon geçirmek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydim, bu benim için önemli bir adımdı, daha önce hiç oynamamıştım ve Roma ile kupalar kazanmayı ve mümkün olduğunca çok oynamayı umuyorum.

Serie A şampiyonluğu mu? İyi bir dönemden geçiyoruz, ancak Serie A çok rekabetçi bir lig. Durum çok hızlı değişebilir ve her zaman odaklanmış kalmalıyız. Doğru yoldayız".