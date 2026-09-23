Rodrigo Mora, Roma'nın yaz transfer dönemindeki en önemli hamlelerinden biri oldu. Portekizli oyun kurucu bugün Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı ile ön planda ve Canal 11'e konuşarak Porto'dan yazın gerçekleşen transferini, kurduğu hayalleri, geçirdiği sezonu ve takım arkadaşı Paulo Dybala hakkında bir merak uyandıran detayı anlattı.
Roma, Rodrigo Mora: "Dybala’yı çocukluğumdan beri izliyordum. Scudetto mu? Doğru yoldayız. Porto’ya veda etmek zor oldu"
Roma ve Olimpiyat Stadı
"Porto’da 19 yıl yaşadım, bunların 10 yılında FC Porto’da oynadım. Farklı bir kültüre geldim ama mutluyum ve bunun benim için olumlu bir değişim olacağını düşünüyorum. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynamanın ağırlığı mı? Burası özel bir atmosfere sahip ve insana gol atma isteği veriyor".
Çocukken Dybala’yı izliyordum
“Onu çocukken izliyordum ve şimdi onunla birlikte antrenman yapıp oynayabilmek... Onu görmek harika, çok mütevazı bir insan ve bu ilk dönemde bana çok yardımcı oldu. Onunla birlikte oynayabildiğim için minnettarım.”
Porto'ya veda
"Vedalar asla kolay değildir. Benim için zordu çünkü uzun bir dönemdi... orası benim evimdi ve sanırım her zaman da öyle olacak. Zordu ama biliyorum ki tüm döngüler sona erer ve sonrasında yeniden başlayabilir. En önemli şey, buradan kalbim dolu şekilde ayrılıyor olmam; şampiyon olarak ayrılıyorum ve bence asıl önemli olan da bu. İtalya’dan destek veren bir Porto taraftarı olarak her zaman Porto’yu destekleyeceğim; işlerin iyi gittiğini biliyorum, umarım böyle devam eder ve üst üste ikinci şampiyonluk gelir."
Scudetto
"Hiç şüphesiz, hayatımda yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu biliyordum. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor ve şu anda tek istediğim Roma ile iyi bir sezon geçirmek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydim, bu benim için önemli bir adımdı, daha önce hiç oynamamıştım ve Roma ile kupalar kazanmayı ve mümkün olduğunca çok oynamayı umuyorum.
Serie A şampiyonluğu mu? İyi bir dönemden geçiyoruz, ancak Serie A çok rekabetçi bir lig. Durum çok hızlı değişebilir ve her zaman odaklanmış kalmalıyız. Doğru yoldayız".
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