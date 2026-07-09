Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Tony D'AmicoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma, resmi açıklama: Massimo Margiotta, Gençlik Sektörü’nün yeni sorumlusu oldu

AS Roma
Transfers
Serie A

Roma'nın teknik kadrosunda yeni atama


Giallorossi kulübünün resmi açıklamasında (fotoğrafta yeni sportif direktör Tony D'Amico) şöyle deniyor: "AS Roma, Gençlik Sektörü Sorumlusu görevini Massimo Margiotta'ya verdiğini duyurur.

Yönetici, 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı; sözleşmede iki sezon daha uzatma opsiyonu da bulunmaktadır.


Eski profesyonel futbolcu olan ve forvet pozisyonunda oynayan Margiotta, Serie A'da Perugia ve Udinese takımlarında forma giymiş olup, 2017'den 2026'ya kadar Hellas Verona'nın gençlik sektörü sorumlusu olarak görev yaparak yönetici kariyerine başlamıştır.


Bu karar, kulüp yönetiminin kendi altyapısının kalitesine yatırım yapmaya devam etme ve AS Roma’yı uluslararası düzeyde en verimli yetenek havuzlarından biri haline getiren geleneği pekiştirme isteğinin bir parçasıdır."


  • Açıklama şöyle devam ediyor: “Bu görevi büyük bir gurur ve sorumluluk duygusuyla kabul ediyorum,” dedi Margiotta ilk sözlerinde.


    “Roma, gençlik futbolu açısından mutlak bir mükemmellik örneğidir ve benim hedefim, gençlere kulübün değerlerini aşılamak ve onların insani ve sportif potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için her gün çalışmak olacak” dedi.


    Kulüp, Massimo’ya başkentte sıcak bir karşılama sunuyor ve bu yeni ve heyecan verici macerada başarılar diliyor.


    "Roma'ya hoş geldin!"


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin