Roma, resmi açıklama: Massimo Margiotta, Gençlik Sektörü’nün yeni sorumlusu oldu





Giallorossi kulübünün resmi açıklamasında (fotoğrafta yeni sportif direktör Tony D'Amico) şöyle deniyor: "AS Roma, Gençlik Sektörü Sorumlusu görevini Massimo Margiotta'ya verdiğini duyurur.

Yönetici, 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı; sözleşmede iki sezon daha uzatma opsiyonu da bulunmaktadır.





Eski profesyonel futbolcu olan ve forvet pozisyonunda oynayan Margiotta, Serie A'da Perugia ve Udinese takımlarında forma giymiş olup, 2017'den 2026'ya kadar Hellas Verona'nın gençlik sektörü sorumlusu olarak görev yaparak yönetici kariyerine başlamıştır.





Bu karar, kulüp yönetiminin kendi altyapısının kalitesine yatırım yapmaya devam etme ve AS Roma’yı uluslararası düzeyde en verimli yetenek havuzlarından biri haline getiren geleneği pekiştirme isteğinin bir parçasıdır."



