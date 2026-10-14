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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya
Çeviri:

Roma-Real Madrid taktik tahtası: Mourinho'nun geç oyuncu değişiklikleri sansasyonel geri dönüşü getirdi

The tactics board
Roma - Real Madrid
Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid, Stadio Olimpico'da taktik mücadelenin öne çıktığı nefes kesen maçta iki farklı geriden gelerek Roma'yı 4-3 mağlup etti. Son bölümde oyuna sonradan giren Carlos Espi ve Endrick'in golleri, ardından duraklama dakikalarında Antonio Ruediger'in golü maçın seyrini tersine çevirdi.

Stadio Olimpico, taktik dersinin kaotik bir gol düellosuna dönüştüğü maça sahne oldu. Real Madrid, Roma'yı 4-3 mağlup etti. Gian Piero Gasperini'nin takımı, ikinci yarının başlarında kendine özgü yüksek tempolu oyunuyla konuk ekibin savunma rotasyonlarından yararlanarak maçı kontrol altında tutuyor gibi görünüyordu.

Ancak son bölümde maçın gidişatı çarpıcı biçimde değişti. İlk bir saatteki taktik disiplinin yerini bireysel kalite ve kulübeden gelen agresif hamleler aldı.

Jose Mourinho'nun Roma'ya dönüşüne, risk ve kazanım dengesini gözeten hesaplı bir strateji damga vurdu. Roma, planlı topa sahip olma oyunu ve agresif adam adama markajla üstünlük kurmaya çalışırken Real Madrid baskıya dayanma ve geçiş anlarında etkili olma becerisine güvendi.

Maç, iki farklı futbol anlayışının mücadelesiydi: Gasperini'nin mekanik ve uyumlu hareketlerine karşı Mourinho'nun pragmatik esnekliği ve yorgunluğu etkili biçimde değerlendirmesi.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Roma'nın taktik düzeni

    Gasperini, Madrid’in geriden oyun kurmasını engellemek için katı bir 3-4-3 dizilişi kullandı. Temel hedef, yüksek pres uygulamaktı. Bu düzende orta saha, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni’nin geriden pasla oyun kurma girişimlerini bozmak için kilit rol üstlendi.

    Roma’nın kanat bekleri Nahuel Molina ve Wesley’e, çok ileri çıkarak Real Madrid’in beklerini savunmaya çekilmeye zorlamaları ve takımın topa uzun süre sahip olduğu bölümlerde beş kişilik bir hücum hattı oluşturmaları talimatı verildi.

    Roma, topa sahipken dikine oynamaya odaklandı. 20. dakikada gol perdesini açan Marten de Roon, orta sahanın savunma güvencesi olarak görev yaptı. Böylece Manu Kone ve daha sonra Niccolo Pisilli, iç koridorlardan ileri çıkabildi. Presin ne zaman başlayacağı belliydi: Top Madrid’in stoperlerine her geldiğinde Donyell Malen’in öncülük ettiği Roma’nın en öndeki iki oyuncusu, kanatlara uzanan pas yollarını kapatmak için koşularına kavis veriyordu.

    Bu baskı, Thibaut Courtois’yı birkaç kez uzun top oynamak zorunda bıraktı. Gianluca Mancini’nin liderliğindeki Roma savunmasının üç oyuncusu, bu toplarda fiziksel üstünlüğe sahipti. Malen’in ikinci yarıda attığı iki gol, Roma’nın topu rakip yarı sahada kazanmasının ve Roma’nın bindirmeleri karşısında zorlanan, düzeni bozulmuş Madrid savunmasından yararlanmasının doğrudan sonucuydu. Gollerin asistlerini Rodrigo Mora ve Matias Soule yaptı.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid'in taktik dizilişi

    Real Madrid, savunma aşamasında sık sık 4-4-2 görünümüne bürünen bir 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Mourinho’nun planı, orta blokta sağlam kalmaya ve Roma’nın kanat beklerini ileri çekerek Vinicius Junior ile Kylian Mbappe’ye kontra ataklarda alan açmaya dayanıyordu.

    Valverde ve Tchouameni’den oluşan iki ön liberoya, Dybala’nın teknik becerisi karşısında savunmayı koruma görevi verilmişti. Ancak ikili, Roma’nın ileri çıkan orta saha oyuncuları karşısında sık sık sayıca az kaldı. Mbappe’nin 25. dakikadaki beraberlik golü, Roma’nın adam adama markaj sisteminde nadiren görülen bir açıktan yararlanmasıyla planın potansiyelini ortaya koydu.

    Savunmada Antonio Rudiger ve Ibrahima Konate, Denzel Dumfries ile Marc Cucurella’ya hücuma çıkma serbestliği tanınması nedeniyle geniş alanları savunmak zorunda kaldı.

    Maç ilerledikçe Madrid’in hatları arasındaki mesafe giderek açıldı. Konuk ekip, Roma’nın %54’lük topa sahip olma oranı ve Malen’ın hatlar arasındaki hareketliliğiyle yarattığı sayısal üstünlük karşısında zorlandı. Yine de Madrid’in temel taktik avantajı, hücum bölgesindeki etkinliğiydi. Topa daha az sahip olmasına rağmen 1,655 ile daha yüksek bir gol beklentisi (xG) değerine ulaştı. Bu da Roma’nın baskısını aştığında yarattığı pozisyonların ev sahibininkilerden daha kaliteli olduğunu gösteriyordu.

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    Taktik satranç düellosu

    Maçın belirleyici mücadelesi kanatlarda yaşandı. İlk 60 dakika boyunca Roma’nın kanat bekleri üstünlük kurarak Madrid’i geriye itti ve Malen’in ceza sahasında boş alanlar bulmasını sağladı.

    Gasperini, merkezde sayısal üstünlük kurup Valverde’yi daha geriye çekilmeye zorlayarak ve Mbappe’yi izole ederek ilk taktik mücadeleyi kazandı. Roma’nın 3-1’lik üstünlüğü, rakibin hamlelerine daha çok tepki veren bir takıma karşı karmaşık taktik planını uygulama becerisini hakkıyla yansıtıyordu.

    Ancak maçın seyri, Roma’nın yorulmaya başlayan önde baskısıyla Madrid’in diri oyuncuları arasındaki fark nedeniyle değişti. Roma’nın enerjisi azaldıkça adam adama markaj düzeni de çözülmeye başladı. Daha önce üçlü savunmanın kontrol ettiği Molina ve Wesley’nin arkasındaki alan, Madrid’in o bölgeye sonradan gelen oyuncuları için fırsatlarla dolu hâle geldi.

    Taktik mücadeleyi sonuçta ilk 11 değil, Mourinho’nun Roma’nın oyun düzeninin sürekli baskı altında 90 dakika boyunca fiziksel olarak sürdürülemeyeceğini fark etmesi kazandırdı.

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  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Maç içi düzenlemeler

    Mourinho, 59. dakikada yaptığı iki oyuncu değişikliğiyle maçın sahadaki yerleşimini kökten değiştirdi. Vinicius ve Dumfries’in yerine Arda Guler ile Endrick’i oyuna alarak hücumun ağırlık merkezini kaydırdı. Guler’in girişi özellikle etkili oldu. Geleneksel kanat oyuncusu rolünden içe kat eden bir oyun kurucu rolüne geçen Guler, takımın eksikliğini çektiği yaratıcılığı sağladı. Son dakikalarda kornerlerden yaptığı iki asist, Roma oyuncuları arasındaki boşlukları bulma becerisini de gösterdi.

    Gasperini, savunma direncini yeniden sağlamak için Leonardo Balerdi ve Lorenzo Pellegrini’yi oyuna alarak buna karşılık vermeye çalıştı ancak maçın gidişatı değişmişti. Madrid’de son bölümde oyuna giren Carlos Espi, Roma’nın yorulan üçlü savunmasının baş edemediği fiziksel bir hücum odağı oldu. Madrid, 82. ile 90. dakikalar arasında ihtiyatlı dizilişini bırakıp 3-2-5 düzeniyle tüm gücüyle hücuma yöneldi. Roma savunmasının yaşadığı paniği değerlendirmek için ileriye daha fazla oyuncu gönderdi. Rudiger’in 90. dakikadaki galibiyet golü, maçın son bölümündeki bu aralıksız baskının sonucuydu.

    Sonuçta maçı belirleyen, Real Madrid’in yedek kulübesinin derinliği ve çok yönlülüğü oldu. Roma’nın 3-4-3 düzeni maçın büyük bölümünde taktiksel açıdan üstün olsa da Mourinho’nun son bölümde aldığı riske yanıt veremedi. Madrid’in düzenli bir orta blok savunmasından tüm gücüyle hücum eden bir takıma dönüşmesi, son sekiz dakika ve uzatma dakikalarında üç gol bulmasını sağladı. Roma’nın yüksek tempolu pres konusundaki ısrarı ise kendi aleyhine işledi. Bunun yol açtığı yorgunluk, Guler ve Endrick’in değerlendirmeye son derece uygun olduğu taktiksel boşlukları açtı.

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