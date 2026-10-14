Gasperini, Madrid’in geriden oyun kurmasını engellemek için katı bir 3-4-3 dizilişi kullandı. Temel hedef, yüksek pres uygulamaktı. Bu düzende orta saha, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni’nin geriden pasla oyun kurma girişimlerini bozmak için kilit rol üstlendi.

Roma’nın kanat bekleri Nahuel Molina ve Wesley’e, çok ileri çıkarak Real Madrid’in beklerini savunmaya çekilmeye zorlamaları ve takımın topa uzun süre sahip olduğu bölümlerde beş kişilik bir hücum hattı oluşturmaları talimatı verildi.

Roma, topa sahipken dikine oynamaya odaklandı. 20. dakikada gol perdesini açan Marten de Roon, orta sahanın savunma güvencesi olarak görev yaptı. Böylece Manu Kone ve daha sonra Niccolo Pisilli, iç koridorlardan ileri çıkabildi. Presin ne zaman başlayacağı belliydi: Top Madrid’in stoperlerine her geldiğinde Donyell Malen’in öncülük ettiği Roma’nın en öndeki iki oyuncusu, kanatlara uzanan pas yollarını kapatmak için koşularına kavis veriyordu.

Bu baskı, Thibaut Courtois’yı birkaç kez uzun top oynamak zorunda bıraktı. Gianluca Mancini’nin liderliğindeki Roma savunmasının üç oyuncusu, bu toplarda fiziksel üstünlüğe sahipti. Malen’in ikinci yarıda attığı iki gol, Roma’nın topu rakip yarı sahada kazanmasının ve Roma’nın bindirmeleri karşısında zorlanan, düzeni bozulmuş Madrid savunmasından yararlanmasının doğrudan sonucuydu. Gollerin asistlerini Rodrigo Mora ve Matias Soule yaptı.