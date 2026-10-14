Stadio Olimpico, taktik dersinin kaotik bir gol düellosuna dönüştüğü maça sahne oldu. Real Madrid, Roma'yı 4-3 mağlup etti. Gian Piero Gasperini'nin takımı, ikinci yarının başlarında kendine özgü yüksek tempolu oyunuyla konuk ekibin savunma rotasyonlarından yararlanarak maçı kontrol altında tutuyor gibi görünüyordu.
Ancak son bölümde maçın gidişatı çarpıcı biçimde değişti. İlk bir saatteki taktik disiplinin yerini bireysel kalite ve kulübeden gelen agresif hamleler aldı.
Jose Mourinho'nun Roma'ya dönüşüne, risk ve kazanım dengesini gözeten hesaplı bir strateji damga vurdu. Roma, planlı topa sahip olma oyunu ve agresif adam adama markajla üstünlük kurmaya çalışırken Real Madrid baskıya dayanma ve geçiş anlarında etkili olma becerisine güvendi.
Maç, iki farklı futbol anlayışının mücadelesiydi: Gasperini'nin mekanik ve uyumlu hareketlerine karşı Mourinho'nun pragmatik esnekliği ve yorgunluğu etkili biçimde değerlendirmesi.