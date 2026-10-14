Nefes kesen galibiyetin ardından konuşan Mourinho, Roma yorulana kadar takımının zor anlar yaşadığını kabul etti. Mourinho, “Tek maçta iki farklı maç vardı: Roma’nın her açıdan üstün olduğu bölüm ve Real Madrid’in durdurulamaz olduğu son 20 dakika,” dedi.

“Skor 3-1 olduğunda herkes işimizin bittiğini düşündü ama sonunda yorulan onlar oldu.”

Genç forvet Endrick’i öven Mourinho, “Nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorum. Roma’nın savunmacıları yorulmuştu ve onu durduramadı,” diye ekledi.

Endrick ise “Hâlâ o anın heyecanını yaşıyorum. Oyuna bu kadar erken girmeyi beklemiyordum ama takımıma yardımcı olmak istiyorum,” dedi.