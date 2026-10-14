AFP
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Roma-Real Madrid maçıyla ilgili açıklamalar: Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick ve Federico Valverde'nin 4-3'lük Şampiyonlar Ligi galibiyeti hakkındaki sözleri
Real Madrid'den Avrupa'da son dakikalarda müthiş geri dönüş
Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma karşısında son sekiz dakikada üç gol bularak Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Eski kulübüne karşı takımının başında olan Jose Mourinho, Donyell Malen'in iki golü ve Marten de Roon'un açılış golünün ardından takımının 3-1 geriye düşmesini izledi.
Kylian Mbappe, 100. Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. Ardından maçın son dakikalarındaki büyük heyecan yaşandı.
Arda Guler'in üst üste kullandığı üç duran topta Carlos Espi, Maçın Oyuncusu Endrick ve Roma'nın eski savunmacısı Antonio Rudiger gol bularak maçı tersine çevirdi.
- AFP
Mourinho taktik değişiklikleri açıkladı, Endrick'in etkisini övdü
Nefes kesen galibiyetin ardından konuşan Mourinho, Roma yorulana kadar takımının zor anlar yaşadığını kabul etti. Mourinho, “Tek maçta iki farklı maç vardı: Roma’nın her açıdan üstün olduğu bölüm ve Real Madrid’in durdurulamaz olduğu son 20 dakika,” dedi.
“Skor 3-1 olduğunda herkes işimizin bittiğini düşündü ama sonunda yorulan onlar oldu.”
Genç forvet Endrick’i öven Mourinho, “Nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorum. Roma’nın savunmacıları yorulmuştu ve onu durduramadı,” diye ekledi.
Endrick ise “Hâlâ o anın heyecanını yaşıyorum. Oyuna bu kadar erken girmeyi beklemiyordum ama takımıma yardımcı olmak istiyorum,” dedi.
Rudiger ve Espi, son dakikalardaki gol kahramanlığına tepkilerini paylaştı
Eski Roma savunmacısı Rudiger, 89. dakikada voleyle galibiyet golünü attıktan sonra karmaşık duygular yaşadığını söyledi. Rudiger, “Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Elbette buruk bir duygu ama futbol böyle bir şey. Roma’nın kalbimde her zaman özel bir yeri olacak” dedi.
“Son bölümde maça dönüş şeklimiz, nasıl oynamamız gerektiğini gösteriyor: Daha kararlı, daha cesur ve kendimize daha çok inanarak.”
Genç forvet Espi ise “Çekişme! Tam bir çılgınlık! Galibiyet için hep birlikte yüklendik. Dakikalar geçtikçe galibiyete yaklaştığımızı hissediyorduk” diye ekledi.
- Italy Photo Press
Valverde, zorlu dersler alınırken takımın karakterine dikkat çekti
Orta saha oyuncusu Federico Valverde, takımın direncini överken geliştirmeleri gereken yönler olduğunu da kabul etti. Valverde, “Bir oyuncu olarak gururluyum. Ama en başından itibaren işimizi gerektiği gibi yapsaydık çok daha az zorlu bir maç olurdu” dedi.
“Kendi hatalarımızı yaptık ama durumu tersine çevirmeyi başardık. Oyuna girip fark yaratan oyuncuların hakkını vermek gerek.”
Bu galibiyet, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci galibiyeti oldu. Takım şimdi Avrupa kupalarındaki bir sonraki maçına hazırlanıyor.
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