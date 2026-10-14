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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Alvino Hanafi
Çeviri:

Roma-Real Madrid maçıyla ilgili açıklamalar: Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick ve Federico Valverde'nin 4-3'lük Şampiyonlar Ligi galibiyeti hakkındaki sözleri

Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
A. Ruediger
C. Espi
F. Valverde
Roma - Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid, Stadio Olimpico'da son sekiz dakikada üç gol atarak Roma'yı 4-3 mağlup etti ve Avrupa sahnesinde inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncuları, oyuna sonradan giren Endrick ile galibiyet golünü atan Antonio Rudiger'in damga vurduğu çalkantılı Şampiyonlar Ligi gecesini değerlendirdi.

  • Real Madrid'den Avrupa'da son dakikalarda müthiş geri dönüş

    Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma karşısında son sekiz dakikada üç gol bularak Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Eski kulübüne karşı takımının başında olan Jose Mourinho, Donyell Malen'in iki golü ve Marten de Roon'un açılış golünün ardından takımının 3-1 geriye düşmesini izledi.

    Kylian Mbappe, 100. Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. Ardından maçın son dakikalarındaki büyük heyecan yaşandı.

    Arda Guler'in üst üste kullandığı üç duran topta Carlos Espi, Maçın Oyuncusu Endrick ve Roma'nın eski savunmacısı Antonio Rudiger gol bularak maçı tersine çevirdi.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho taktik değişiklikleri açıkladı, Endrick'in etkisini övdü

    Nefes kesen galibiyetin ardından konuşan Mourinho, Roma yorulana kadar takımının zor anlar yaşadığını kabul etti. Mourinho, “Tek maçta iki farklı maç vardı: Roma’nın her açıdan üstün olduğu bölüm ve Real Madrid’in durdurulamaz olduğu son 20 dakika,” dedi.

    “Skor 3-1 olduğunda herkes işimizin bittiğini düşündü ama sonunda yorulan onlar oldu.”

    Genç forvet Endrick’i öven Mourinho, “Nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorum. Roma’nın savunmacıları yorulmuştu ve onu durduramadı,” diye ekledi.

    Endrick ise “Hâlâ o anın heyecanını yaşıyorum. Oyuna bu kadar erken girmeyi beklemiyordum ama takımıma yardımcı olmak istiyorum,” dedi.

  • Rudiger ve Espi, son dakikalardaki gol kahramanlığına tepkilerini paylaştı

    Eski Roma savunmacısı Rudiger, 89. dakikada voleyle galibiyet golünü attıktan sonra karmaşık duygular yaşadığını söyledi. Rudiger, “Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Elbette buruk bir duygu ama futbol böyle bir şey. Roma’nın kalbimde her zaman özel bir yeri olacak” dedi.

    “Son bölümde maça dönüş şeklimiz, nasıl oynamamız gerektiğini gösteriyor: Daha kararlı, daha cesur ve kendimize daha çok inanarak.”

    Genç forvet Espi ise “Çekişme! Tam bir çılgınlık! Galibiyet için hep birlikte yüklendik. Dakikalar geçtikçe galibiyete yaklaştığımızı hissediyorduk” diye ekledi.

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  • imago-sport-1084539163.jpgItaly Photo Press

    Valverde, zorlu dersler alınırken takımın karakterine dikkat çekti

    Orta saha oyuncusu Federico Valverde, takımın direncini överken geliştirmeleri gereken yönler olduğunu da kabul etti. Valverde, “Bir oyuncu olarak gururluyum. Ama en başından itibaren işimizi gerektiği gibi yapsaydık çok daha az zorlu bir maç olurdu” dedi.

    “Kendi hatalarımızı yaptık ama durumu tersine çevirmeyi başardık. Oyuna girip fark yaratan oyuncuların hakkını vermek gerek.”

    Bu galibiyet, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci galibiyeti oldu. Takım şimdi Avrupa kupalarındaki bir sonraki maçına hazırlanıyor.

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