Roma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Olimpico Stadı'nda Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından Gian Piero Gasperini'nin takımı, bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak.





Ancak karşısında zorlu bir rakip olacak. Inter'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, başkent deplasmanında da kazanmayı hedefliyor. Roma ise Olimpico'daki taraftar desteğinden yararlanarak üç puanı almak isteyecek.





Roma, Como ile berabere kalarak ligde liderliği kaybetti ancak bunu telafi etmek için hemen bir fırsat buldu. Gasperini'nin elindeki Malen, Serie A'da gördüğü ilk doğrudan kırmızı kartın ardından ne pahasına olursa olsun belirleyici bir rol oynamak isteyecek. Eski Atalanta teknik direktörü, savunmada Balerdi'yi ilk 11'de tercih edebilir. Hücum hattında ise Pellegrini'nin yerini Soulè alacak. Real Madrid'de Vinicius, ligde gördüğü kırmızı kart ve Brezilyalı oyuncunun yaşadığı yoğun gerginliğin ardından yedek kulübesine yakın görünüyor. Geçen hafta sonu golle tanışan Diomandè ise sahada olacak.







