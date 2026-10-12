24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Gasperini Como RomaGetty Images
Çeviri:

Roma-Real Madrid maçı TV’de ve internetten nerede izlenir? Kanal, saat ve muhtemel 11’ler

Roma - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Roma
Real Madrid

Roma-Real Madrid maçına dair tüm bilgiler: Muhtemel 11'ler, TV yayın ve canlı yayın bilgileri

Roma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Olimpico Stadı'nda Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından Gian Piero Gasperini'nin takımı, bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak.


Ancak karşısında zorlu bir rakip olacak. Inter'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, başkent deplasmanında da kazanmayı hedefliyor. Roma ise Olimpico'daki taraftar desteğinden yararlanarak üç puanı almak isteyecek.


Roma, Como ile berabere kalarak ligde liderliği kaybetti ancak bunu telafi etmek için hemen bir fırsat buldu. Gasperini'nin elindeki Malen, Serie A'da gördüğü ilk doğrudan kırmızı kartın ardından ne pahasına olursa olsun belirleyici bir rol oynamak isteyecek. Eski Atalanta teknik direktörü, savunmada Balerdi'yi ilk 11'de tercih edebilir. Hücum hattında ise Pellegrini'nin yerini Soulè alacak. Real Madrid'de Vinicius, ligde gördüğü kırmızı kart ve Brezilyalı oyuncunun yaşadığı yoğun gerginliğin ardından yedek kulübesine yakın görünüyor. Geçen hafta sonu golle tanışan Diomandè ise sahada olacak.



  • Roma-Real Madrid: TV kanalı ve canlı yayın

    Maç: Roma-Real Madrid
    Tarih: 14 Ekim 2026 Çarşamba
    Saat: 21.00
    TV kanalı: Prime Video
    Canlı yayın: Prime Video

  • Roma-Real Madrid muhtemel 11'leri

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Teknik direktör: Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bellingham; Güler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. Teknik direktör: Mourinho.

  • Roma-Real Madrid maçı hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Roma-Real Madrid maçı yalnızca Prime Video'da yayınlanacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Roma-Real Madrid maçı internetten nerede izlenir?

    Roma-Real Madrid maçı, Prime Video üzerinden akıllı televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan canlı olarak izlenebilecek.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Şampiyonlar Ligi

14 Eki 2026

RMA

RMA