Roma, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahneye çıkacak. Lig aşamasının ikinci haftasında Real Madrid'i Olimpico Stadı'nda ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından Gian Piero Gasperini'nin takımı, bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak.





Ancak karşısında en zorlu rakiplerden biri olacak. Inter'i 2-1 yenerek gelen Real Madrid, başkent deplasmanında da kazanmayı hedefliyor. Roma ise Olimpico'nun atmosferinden güç alarak üç değerli puanı elde etmeye çalışacak.





Roma, Como ile berabere kalarak ligde liderliği kaybetti ancak bunu telafi etmek için hemen bir fırsat yakaladı. Gasperini'nin elindeki Malen, Serie A'daki ilk doğrudan kırmızı kartını görmesinin ardından ne pahasına olursa olsun belirleyici olmak isteyecek. Eski Atalanta teknik direktörü, savunmada Balerdi'yi ilk 11'de tercih edebilir. Hücum hattında ise Soulè, Pellegrini'nin yerini alacak. Real Madrid'de Vinicius, ligde gördüğü kırmızı kart ve Brezilyalı oyuncunun yaşadığı yoğun gerginliğin ardından yedek kulübesine yakın görünüyor. Geçen hafta sonu gol suskunluğunu bozan Diomandè ise sahada olacak.







