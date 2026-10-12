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Gasperini Como RomaGetty Images
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Roma-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Roma - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Roma
Real Madrid

Roma-Real Madrid maçı hakkında tüm bilgiler: Muhtemel 11'ler, TV ve canlı yayın programı

Roma, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahneye çıkacak. Lig aşamasının ikinci haftasında Real Madrid'i Olimpico Stadı'nda ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından Gian Piero Gasperini'nin takımı, bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak.


Ancak karşısında en zorlu rakiplerden biri olacak. Inter'i 2-1 yenerek gelen Real Madrid, başkent deplasmanında da kazanmayı hedefliyor. Roma ise Olimpico'nun atmosferinden güç alarak üç değerli puanı elde etmeye çalışacak.


Roma, Como ile berabere kalarak ligde liderliği kaybetti ancak bunu telafi etmek için hemen bir fırsat yakaladı. Gasperini'nin elindeki Malen, Serie A'daki ilk doğrudan kırmızı kartını görmesinin ardından ne pahasına olursa olsun belirleyici olmak isteyecek. Eski Atalanta teknik direktörü, savunmada Balerdi'yi ilk 11'de tercih edebilir. Hücum hattında ise Soulè, Pellegrini'nin yerini alacak. Real Madrid'de Vinicius, ligde gördüğü kırmızı kart ve Brezilyalı oyuncunun yaşadığı yoğun gerginliğin ardından yedek kulübesine yakın görünüyor. Geçen hafta sonu gol suskunluğunu bozan Diomandè ise sahada olacak.



  • Roma-Real Madrid: TV kanalı ve canlı yayın

    Maç: Roma-Real Madrid
    Tarih: 14 Ekim 2026 Çarşamba
    Saat: 21.00
    TV kanalı: Prime Video
    İnternet yayını: Prime Video

  • Roma-Real Madrid muhtemel 11'ler

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Teknik direktör: Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bellingham; Güler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. Teknik direktör: Mourinho.

  • Roma-Real Madrid maçı hangi kanalda?

    Roma ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta maçı, yalnızca Prime Video'da yayınlanacak.

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  • Roma-Real Madrid maçı canlı yayınla nereden izlenir?

    Roma-Real Madrid maçı, Prime Video üzerinden akıllı televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan canlı olarak izlenebilecek.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

17 Eki 2026

GEN

GEN

RMA

RMA

La Liga

18 Eki 2026

SEV

SEV