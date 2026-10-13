Roma-Real Madrid: Klasik maç, Roma'nın Bernabeu'yu fethettiği gece

Son 16 turundaki bu eşleşmenin rövanş maçı öncesinde, Real Madrid taraftarlarının her zamanki beklentisi hissediliyordu. Kendini bu turnuvanın kralı ilan eden Real Madrid, İtalya’daki ilk maçı 2-1 kaybetmişti ancak bu açığı kapatmanın açık ara favorisiydi. Bernabeu beyaza bürünmüştü; tribünlerin oluşturduğu atmosferin Luciano Spalletti’nin takımını bunaltması bekleniyordu. Ancak Francesco Totti önderliğindeki Roma, beklenen senaryoya uymadı. Madrid’in zarif oyununa sert ve tempolu bir dirençle karşılık vererek Raul ve Fabio Cannavaro gibi isimleri zor durumda bıraktı.

İlk yarı, baş döndürücü bir hızla oynanan satranç maçı gibi gergin geçti. Madrid, eşleşmenin dengesini değiştirecek deplasman golünü aradı ancak Roma savunması sağlam durdu. Konuk ekip baskıyı karşılayıp hücuma geçeceği anı beklerken sahada bir irade mücadelesi yaşandı. İlk yarı golsüz sona erdi. Bu sonuç konuk ekibin işine yarasa da erken elenme ihtimali belirginleştikçe ev sahibi taraftarlar giderek huzursuzlandı.



