İmkânsız görünen şey gerçeğe dönüşmeye başladığında Santiago Bernabeu’ya kendine özgü bir sessizlik çöker. Bu, kayıtsızlıktan değil, Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde beklenmedik bir konuğun zafere yürüdüğüne duyulan şaşkınlıktan kaynaklanır. Mart 2008’de AS Roma, İspanya’nın başkentinde ortaya koyduğu dirençli ve taktik açıdan akıllı performansla, İtalyan takımlarının İberya topraklarındaki mücadeleleri için hâlâ ölçüt kabul edilen bir başarıya imza attı.
Roma-Real Madrid: Klasik maç, Roma'nın Bernabeu'yu fethettiği gece
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Madrid'de tarihin ağırlığı
Son 16 turundaki bu eşleşmenin rövanş maçı öncesinde, Real Madrid taraftarlarının her zamanki beklentisi hissediliyordu. Kendini bu turnuvanın kralı ilan eden Real Madrid, İtalya’daki ilk maçı 2-1 kaybetmişti ancak bu açığı kapatmanın açık ara favorisiydi. Bernabeu beyaza bürünmüştü; tribünlerin oluşturduğu atmosferin Luciano Spalletti’nin takımını bunaltması bekleniyordu. Ancak Francesco Totti önderliğindeki Roma, beklenen senaryoya uymadı. Madrid’in zarif oyununa sert ve tempolu bir dirençle karşılık vererek Raul ve Fabio Cannavaro gibi isimleri zor durumda bıraktı.
İlk yarı, baş döndürücü bir hızla oynanan satranç maçı gibi gergin geçti. Madrid, eşleşmenin dengesini değiştirecek deplasman golünü aradı ancak Roma savunması sağlam durdu. Konuk ekip baskıyı karşılayıp hücuma geçeceği anı beklerken sahada bir irade mücadelesi yaşandı. İlk yarı golsüz sona erdi. Bu sonuç konuk ekibin işine yarasa da erken elenme ihtimali belirginleştikçe ev sahibi taraftarlar giderek huzursuzlandı.
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İkinci yarıda kaotik bir gol yağmuru
Maçın son 20 dakikasında tempo bir anda yükseldi. 73. dakikada ortayla buluşmak için yükselen Rodrigo Taddei, kafa vuruşuyla topu Iker Casillas'ın yanından ağlara göndererek Roma'yı maçta öne geçirdi. Bernabeu kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı, ancak yanıt gecikmedi. Sadece iki dakika sonra Madrid'in simge kaptanı Raul, fileleri bularak skoru eşitledi ve ev sahibi taraftarların umutlarını yeniden canlandırdı. Skor 1-1'ken toplam skor İtalyanların lehine 3-2'ydi ve tur mücadelesi bıçak sırtındaydı.
Madrid, maçı uzatmalara taşıyacak golü bulmak için savunma tedbirlerini bir kenara bırakıp bütün gücüyle hücuma yüklendi. Baskısı aralıksız sürdü, ancak Roma'nın savunma düzeni bozulmadı. Oyuncular, bireysel yeteneklerin ötesine geçen bir takım ruhuyla savunma yaptı; şutların önüne atıldı ve ikinci topların tamamını kazandı. Maç uzatma dakikalarına girerken Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmek için çaresizce ileri çıkan ev sahibi takım, savunmada açık vermeye başladı.
- AFP
Mirko Vucinic unutulmaz bir galibiyeti perçinledi
Son darbe 92. dakikada geldi. En büyük maçlarda en iyi performansını sergileyen Karadağlı forvet Mirko Vucinic, serbest vuruşta fark ettirmeden ceza sahasına sızdı. İsabetli kafa vuruşuyla topu ağların köşesine göndererek Roma'yı 2-1 öne geçirdi. Bernabeu'nun kaderini nihayet kabullendiği an buydu. Bu gol, Roma'nın iki maç boyunca kurduğu üstünlüğü perçinledi; toplamda 4-2'lik galibiyeti ve çeyrek final biletini getirdi.
Son düdükle birlikte, beyazların kapladığı tribünler arasında kırmızı ve altın sarısına bürünmüş küçük deplasman bölümünde büyük sevinç yaşandı. Roma için bu, bir galibiyetten fazlasıydı; Avrupa'da söz sahibi olduğunu gösteriyordu. O dönemde dokuz kez Avrupa şampiyonu olmuş takımın sahasına gelip kazanmış, taktik disiplin ve mücadele azminin en parlak yıldızlar topluluğunu bile alt edebileceğini kanıtlamıştı. O gece, kulübün modern tarihinin en çok kutlanan gecelerinden biri olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Bir Roma tatilinin mirası
O günden bu yana Real Madrid ile Roma birçok kez karşılaştı ve İspanyol ekibi çoğu zaman üstünlüğünü kabul ettirdi. Ancak 2008’in hatırası hâlâ canlı: Roma’nın ışıklar altında kendini yenilmez hissettiği günleri anımsatıyor. O gece Spalletti rakibine taktiksel üstünlük kurmuş, Totti ise takımına bir gladyatörün soğukkanlılığıyla önderlik etmişti. Şampiyonlar Ligi değişmeye devam etse de Vucinic’in gol sevincine koştuğu an, buna tanıklık edenlerin hafızasına kazınmış durumda.
İki takım yeniden karşılaşmaya hazırlanırken 2008’in hayaleti de kuşkusuz orada olacak. Roma taraftarları için bu, sonsuz bir gurur kaynağı ve iyi günlerinde her kaleyi fethedebileceklerinin hatırlatıcısı. Madrid içinse bir devin disiplinli bir rakibi hafife aldığında neler yaşanabileceğine dair bir uyarı. Bu klasik karşılaşma, Avrupa futbolunun zirvesindeki dramı, hayal kırıklığını ve öngörülemezliği kusursuz biçimde yansıtmıştı.
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