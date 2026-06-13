Pulisic, Roma'ya transfer olasılığını değerlendirilmeye başladı. ABD milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden eski Chelsea forveti, Giallorossi'nin projesinden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatından etkilenmiş durumda. Menajerleri, başkent kulübünün yönetim kadrosuyla halihazırda birkaç kez temasa geçti.
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Roma, Pulisic projeden etkilenerek diyaloga açık olduğunu belirtti ve Milan yöneticilerini bekliyor
KISA LİSTE
Gasperini, Pulisic'in büyük bir hayranıdır ve onu Greenwood ve Summerville ile birlikte gelecek sezon için transfer listesine eklemiştir. Amerikalı oyuncunun da onayı alındıktan sonra, kulübünden fark yaratabilecek bu oyuncuyu Giallorossi'ye kazandırmaya çalışmasını isteyecektir.
KARDİNAL GÖRMEK İSTEMİYOR
Şu anda, görüşmeleri yürütebilecek Milan yöneticilerinin bulunmaması nedeniyle herhangi bir müzakere de söz konusu değil. Cardinale’nin tekliflere direnmeye devam etme isteği hâlâ güçlü: Son aylarda kendisine gelen sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmeyen oyuncunun iradesi, bu konuda büyük önem taşıyor.