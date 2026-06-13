Roma, Pulisic projeden etkilenerek diyaloga açık olduğunu belirtti ve Milan yöneticilerini bekliyor

Gasperini, Pulisic'in büyük bir hayranıdır ve onu Greenwood ve Summerville ile birlikte gelecek sezon için transfer listesine eklemiştir. Amerikalı oyuncunun da onayı alındıktan sonra, kulübünden fark yaratabilecek bu oyuncuyu Giallorossi'ye kazandırmaya çalışmasını isteyecektir.