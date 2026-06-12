Atalanta ile Tony D'Amico "meselesinin" çözülmesini beklerken (basın açıklaması önümüzdeki saatlerde bekleniyor - ed.), Roma, son katılımından yedi yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeye hazır, güçlü bir kadro kurmak için şimdiden yoğun bir şekilde harekete geçti. Friedkin'lerin projesi oldukça iddialı ve Gian Piero Gasperini'nin fikirlerine odaklanıyor: Grugliasco'lu teknik direktör, transfer piyasasındaki isteklerini şimdiden ortaya koydu. Bunlardan en ilgi çekici olanı, doğrudan Milan'a uzanıyor ve adı Christian Pulisic.
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Roma, Pulisic için çılgın bir fikir: Gasperini, Milan ile henüz sözleşmesini yenilemeyen forveti çok istiyor
SOMUT İLGİ
Radio Manà Manà'nın sabah saatlerinde aktardığı haber giderek daha fazla teyit buluyor: Roma, Pulisic ile yakından ilgileniyor. Talep, Milan'da forma giyen Amerikalı forvetin büyük bir hayranı olan Gasperini'den geldi. Şu anda bu konu henüz emekleme aşamasında çünkü Rossoneri kulübünde, kadronun en güçlü ve en temsilci oyuncularından biri olan bu oyuncu hakkında görüşme yapabilecek bir yönetim kadrosu henüz yok. İlgi var ve önümüzdeki haftalarda takip edilmesi gereken bir gelişme olarak oldukça somut.
ŞAMPİYONLAR VE YENİLENME ARASINDA
Roma, Pulisic'i gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başrol oyuncusu olarak oynama fırsatı sunarak ikna etmeye çalışıyor. Giallorossi kulübü, eski Chelsea oyuncusunun Milan'daki geleceğinden pek emin olmadığını ve bu nedenle Cardinale'nin sunduğu 2030'a kadar uzanan sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmediğini biliyor.
Pulisic'in sözleşmesinde, Milan'ın sözleşmeyi 2028'e kadar bir sezon daha uzatma hakkını kullanabileceği bir madde bulunuyor. Bu nedenle Cardinale ve ekibi, Roma ve Şampiyonlar Ligi'nin izin vermesi koşuluyla, Pulisic'in durumu konusunda oldukça rahat.