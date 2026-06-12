Roma, Pulisic için çılgın bir fikir: Gasperini, Milan ile henüz sözleşmesini yenilemeyen forveti çok istiyor

Roma, Pulisic'i gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başrol oyuncusu olarak oynama fırsatı sunarak ikna etmeye çalışıyor. Giallorossi kulübü, eski Chelsea oyuncusunun Milan'daki geleceğinden pek emin olmadığını ve bu nedenle Cardinale'nin sunduğu 2030'a kadar uzanan sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmediğini biliyor.





Pulisic'in sözleşmesinde, Milan'ın sözleşmeyi 2028'e kadar bir sezon daha uzatma hakkını kullanabileceği bir madde bulunuyor. Bu nedenle Cardinale ve ekibi, Roma ve Şampiyonlar Ligi'nin izin vermesi koşuluyla, Pulisic'in durumu konusunda oldukça rahat.