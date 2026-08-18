AFP
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Roma, Porto kanat oyuncusu Rodrigo Mora için 25 milyon avroluk ve 120 milyon avroluk serbest kalma maddesi içeren anlaşmaya yaklaşıyor
Görüşmelerde ilerleme kaydedildi
Roma, Porto kanat oyuncusu Mora'nın imzasını almak için son engelleri de başarıyla aştı. Corriere dello Sport'a göre Roma, gelecek vadeden 19 yaşındaki oyuncuyu İtalya'nın başkentine getirecek anlaşmanın son detaylarını netleştiriyor.
Bu ilerleme, iki kulüp arasında yapılan yoğun görüşmelerin ardından geldi. Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kararlı baskısı ile Friedkin ailesinin doğrudan devreye girmesi, transferin tamamlanmasında belirleyici oldu.
- AFP
Anlaşmanın yapısı ve dev serbest kalma maddesi
Anlaşma, 25 milyon euro sabit bonservis bedeli üzerinden sağlandı; Porto ayrıca gelecekteki satıştan pay maddesini de elinde tuttu. Kritik olarak, anlaşmada dudak uçuklatan 120 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de yer alıyor; bu da Portekiz kulübünün ve oyuncunun yeni taliplerinin onun büyük potansiyeline ne kadar yüksek değer biçtiğini ortaya koyuyor.
Porto Başkanı Andre Villas-Boas ve kulüp yöneticileri, yapının ince ayrıntılarını netleştirmek için aracı kişilerle yakın şekilde çalıştı. Taraflar, oyuncunun sorunsuz bir geçiş yapabilmesi için şartlarla ilgili önceki tıkanıklıkları çözmeyi başardı.
Hücum hattını güçlendirmek
Mora, hücum hattında vitrin niteliğinde bir takviye olarak Gasperini'nin ekibine katılıyor. Gasperini, takımının hücum üçlüsüne yaratıcılık ve dinamizm katmak için bu takviyeyi uzun süredir istiyordu. Genç Portekizli yıldız, teknik özellikleri ve taktik çok yönlülüğüyle teknik direktörün sistemine kusursuz şekilde uyum sağlıyor.
Üst düzey genç yetenekleri kadroya katmak, kulübün yerel hedefleriyle Avrupa yükümlülükleri arasında denge kurarken stratejisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Genç oyuncunun gelişi, ses getirmeyi hedefleyen iddialı Giallorossi kadrosuna yeni bir ivme kazandırıyor.
- Getty Images Sport
Son adımlar ve sağlık kontrolü
Şartlarda tam anlaşma sağlanıp belgeler hazırlandıktan sonra, dikkat artık oyuncunun Roma'ya resmen gelişine çevrildi. Mora'nın, uzun vadeli sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.
Önümüzdeki saatler, yazın Serie A'da en çok konuşulan transferlerinden birinin resmen tamamlanmasına sahne olacak. Taraftarlar, heyecan verici bu yeteneği Stadio Olimpico'da karşılamaya hazırlanıyor.
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