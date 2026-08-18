Anlaşma, 25 milyon euro sabit bonservis bedeli üzerinden sağlandı; Porto ayrıca gelecekteki satıştan pay maddesini de elinde tuttu. Kritik olarak, anlaşmada dudak uçuklatan 120 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de yer alıyor; bu da Portekiz kulübünün ve oyuncunun yeni taliplerinin onun büyük potansiyeline ne kadar yüksek değer biçtiğini ortaya koyuyor.

Porto Başkanı Andre Villas-Boas ve kulüp yöneticileri, yapının ince ayrıntılarını netleştirmek için aracı kişilerle yakın şekilde çalıştı. Taraflar, oyuncunun sorunsuz bir geçiş yapabilmesi için şartlarla ilgili önceki tıkanıklıkları çözmeyi başardı.