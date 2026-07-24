Son saatlerde Roma, Tresoldi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Belçika kaynaklarına göre, Club Brugge'e 35 milyon euro'luk bir teklif yapıldı ancak kulüp bunu hâlâ yetersiz buluyor. Brugge, Tziolis'i kısa süre önce sattığı için nakit yaratma zorunluluğu da hissetmiyor. Roma pes etmiş değil ve geçen sezon 40 maçta 19 gol atan Tresoldi için çalışmalarını sürdürüyor.