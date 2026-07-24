Summerville yarası hâlâ kanıyor ama Roma için artık önüne bakma zamanı. Gasperini, Serie A ile Şampiyonlar Ligi arasında mücadele edecek takım için Malen'in yanına bir forvet istedi. İlk hedef ise 2004 doğumlu, Cagliari'de dünyaya gelen ancak Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın renklerini savunmayı seçen forvet Nicolo Tresoldi olmaya devam ediyor.
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Roma'nın Tresoldi için yaptığı 35 milyonluk teklife Club Brugge'den "hayır": Roma baskıyı artırıyor
35 Milyon Euroya Hayır
Son saatlerde Roma, Tresoldi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Belçika kaynaklarına göre, Club Brugge'e 35 milyon euro'luk bir teklif yapıldı ancak kulüp bunu hâlâ yetersiz buluyor. Brugge, Tziolis'i kısa süre önce sattığı için nakit yaratma zorunluluğu da hissetmiyor. Roma pes etmiş değil ve geçen sezon 40 maçta 19 gol atan Tresoldi için çalışmalarını sürdürüyor.
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