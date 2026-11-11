Roma’nın hücum hattı için Ademola Lookman gündemde: Ocak ayında ayrılabilir

Bugün Repubblica gazetesinin yazdığına göre Roma, Atletico Madrid'de forma giyen forvet Ademola Lookman'ın durumunu yakından takip ediyor. Simeone artık onu vazgeçilmez olarak görmüyor. Nijeryalı oyuncu bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta iki gol ve bir asistlik performans sergiledi. Ligde dokuz kez ilk 11'de sahaya çıkarken Avrupa'da hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

Son maçlarda, ilk tercih hâline gelen Álex Baena'nın yedeği konumuna düştü. Barcelona karşısında ise bu sezon ilk kez maç boyunca kulübede kaldı. Açık olmak gerekirse Simeone onu gözden çıkarmış değil, hâlâ takım için bir değer olarak görüyor. Ancak Lookman artık vazgeçilmez görünmüyor. Kesin olan şu ki geçen sezonki etkiyi yaratamıyor: Atalanta'dan geldiği ocak ayından mayısa kadar 24 maçta 9 gol atmıştı.

Alarm vermek için henüz erken, ancak Roma durumu izliyor. Eski Atalanta oyuncusu, sportif direktör D'Amico'nun listesindeki isimlerden biri. Çünkü İtalyan futbolunu tanıyor ve daha önce Gasperini ile çalıştı. İkili arasında birden fazla hararetli tartışma yaşansa da Lookman'ın gelişimi de açıkça görüldü. Bergamo'da 137 maçta 55 gol ve 27 asist kaydetti. Bu maçlar arasında, Atalanta'ya tarihî Avrupa Ligi zaferini getiren Dublin'deki Bayer Leverkusen karşılaşması da vardı.

Eski Leipzig oyuncusu üst düzey bir futbolcuya dönüştüyse bunu, hücum hattını tamamlamak için onu düşünen mevcut Roma teknik direktörüne borçlu. Repubblica gazetesinin haberine göre şu anda Lookman'ın ayrılma talebinde bulunduğuna ya da taraftarların onu protesto ettiğine dair bir işaret yok. Ancak forma şansı kısıtlı kalmaya devam ederse durumunu değerlendirecek ve kulüple konuşacak.

Ocak ayında Madrid'den birden fazla oyuncunun ayrılması söz konusu olamaz. Transfer piyasasında talep gören bir diğer isim, Juventus'un transfer hedefi olan ve yaklaşık 25-30 milyon euro değer biçilen 1995 doğumlu Norveçli forvet Alexander Sørloth. Atletico Madrid, uygun koşullarda ve yalnızca yerlerine bir oyuncu bulursa bu iki isimden sadece birinin ayrılmasına izin verecek. Lookman geçen ocak ayında 35 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında transfer edildi. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yıllık maaşı ise bonuslara ek olarak yaklaşık 6 milyon euro brüt.