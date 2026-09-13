Transfer dönemi Roma için tam anlamıyla inişli çıkışlı duygularla geçti. Önce bekleyiş, gerçekleşmeyen transferler, Celik'in vedası, ardından Castro ve Molina transferleri gibi ilk büyük hamleler, sonrasında tekrar hücum hattındaki yıldız hamlesi için bekleyiş ve Rodrgio Mora için uzun süren takip, en sonunda da Balerdi ve De Roon hamleleriyle kapanış geldi. Tony D'Amico, yıldızlarını feda etmeden ve kuşkusuz rekabetçi bir kadro kurarak elinden gelenin en iyisini yaptı.

Gian Piero Gasperini her kulvarda mücadele edebilecek, ancak taraftarlarda kalan hissiyat ve yavaş yavaş Friedkin ailesinin Amerikan sahipliği içinde de güç kazanmaya başlayan düşünce, daha da büyük hayaller kurmak ve Scudetto da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda sonuna kadar rekabet edebilmek için hâlâ bir şeylerin yapılabileceği yönünde.Corriere dello Sport'un aktardığına göre, kulüp sahipliği, ocak ayı için Real Madrid'in Endrick dosyasını yeniden açmaya niyetli.