24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica endrick roma
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Roma'nın hedefi Endrick, büyük hayaller kurmak için: Friedkin ailesi ocakta süper bir transfer hamlesi istiyor

Roma
Real Madrid
Endrick

Roma'nın sahipleri taraftarlara hayal kurdurmak ve son ana kadar Serie A şampiyonluğu için mücadele etmek istiyor.

Transfer dönemi Roma için tam anlamıyla inişli çıkışlı duygularla geçti. Önce bekleyiş, gerçekleşmeyen transferler, Celik'in vedası, ardından Castro ve Molina transferleri gibi ilk büyük hamleler, sonrasında tekrar hücum hattındaki yıldız hamlesi için bekleyiş ve Rodrgio Mora için uzun süren takip, en sonunda da Balerdi ve De Roon hamleleriyle kapanış geldi. Tony D'Amico, yıldızlarını feda etmeden ve kuşkusuz rekabetçi bir kadro kurarak elinden gelenin en iyisini yaptı.

Gian Piero Gasperini her kulvarda mücadele edebilecek, ancak taraftarlarda kalan hissiyat ve yavaş yavaş Friedkin ailesinin Amerikan sahipliği içinde de güç kazanmaya başlayan düşünce, daha da büyük hayaller kurmak ve Scudetto da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda sonuna kadar rekabet edebilmek için hâlâ bir şeylerin yapılabileceği yönünde.Corriere dello Sport'un aktardığına göre, kulüp sahipliği, ocak ayı için Real Madrid'in Endrick dosyasını yeniden açmaya niyetli.

  • Yazın kur yapma dönemi

    Roma, eski Palmeiraslı oyuncu için daha yaz aylarında harekete geçmişti. Kiralık satın alma girişimi, ilk olarak Madrid'de şansını denemek isteyen oyuncu tarafından, ardından da Rodrygo'nun dönüşünü beklerken ekstra bir joker ihtiyacına inanan ve bu nedenle 2006 doğumlu futbolcunun ayrılmasına izin vermemeye kararlı olan José Mourinho tarafından reddedildi.

    • Reklam

  • Endrick hâlâ sıfırda

    Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sezonun bu başlangıcının ardından oyuncunun etrafındaki senaryolar değişiyor; kas rahatsızlığının da etkisiyle lig ve Şampiyonlar Ligi arasında José Mourinho yönetiminde toplam sıfır dakika forma giydi.

    Portekizli teknik adam, Inter ve Rayo Vallecano karşısında da onu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bıraktı ve Carlos Espì'yi ona tercih etti. Büyük ölçüde fiziksel meseleler söz konusu, ancak yedek kulübesinde moralsiz şekilde görüntülenmesiyle Brezilyalının hayal kırıklığı artmaya başlıyor; bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken transfer söylentilerini de körüklüyor.

  • Roma harekete geçti

    Ve Corriere dello Sport'un aktardığına göre Roma da tam bu noktada devreye girdi. Friedkinler - bunu sarı-kırmızılıların yeni CEO'su John Galantic da doğruladı - "duygusal açıdan çok heyecanlı" ve Gasperini'ye hücumda o takviyeyi, yaz döneminde gelmeyen o sol ayaklı kanat oyuncusunu hediye etmek istiyor.

    Endrick, ideal profil, takımı daha da sıçratabilecek "Malen tarzı" transfer olarak görülüyor. Tony D'Amico, satın alma opsiyonlu kiralama ve Real Madrid lehine geri satın alma hakkı ya da birkaç yıl önce Como'nun Nico Paz için elde ettiği formüle benzer bir öneriyle Real Madrid'in kapısını yeniden çaldı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Olası rakiplerin devreye girmesini önlemek için kısa sürede bir ön anlaşma zemini aranıyor. Ardından kış transfer dönemine yaklaşılırken sakin şekilde resmiyete dökülecek, ancak Roma’yı pole pozisyonuna taşıyacak bir el sıkışma hedefleniyor. Bu kolay olmayacak ama Endrick’in daha fazla süre bulma isteği şimdiden belirleyici bir rol oynayabilir.

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA