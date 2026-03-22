Fransa'da oynadığı dönemde Robinio Vaz, Ligue 1'in en yetenekli oyuncularından biri olarak görülüyordu. 2007 doğumlu forvet, geçtiğimiz Ocak ayında Roma, Marsilya'dan onu kalıcı olarak transfer etti - zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama da gündeme gelmişti - bu transfer, iki sportif direktör Benatia ve Massara tarafından yürütüldü, ancak anlaşmanın tamamen sonuçlandırılmasında Federico Balzaretti de kilit bir rol oynadı; kendisi de Benatia gibi eski bir Giallorossi oyuncusu ve Marsilya'nın sportif direktör yardımcısı. Toplam bedel 30 milyon avro olup, 25 milyonu sabit, 5 milyonu ise bonuslardan oluşuyor (3 milyonu kolayca elde edilebilir, 2 milyonu ise daha zor).
Roma neden Robinio Vaz'ı transfer etti: Marsilya ile yapılan anlaşmanın rakamları, maaşı ve Massara'nın hızlı hamlesi
MASSARA'NIN BASKINI
Roma, onu öncelikle gelecek için uzun vadeli bir yatırım olarak kadrosuna kattı, ancak ona hemen şans vermeyi planlıyordu. Birkaç maçta oyuna sonradan girmesinin ardından Fransız forvet, Lecce ile oynanan iç saha maçında Giallorossi formasıyla ilk golünü attı (bu maçta da ikinci yarıda El Aynaoui'nin yerine oyuna girdi). Massara, Zirkzee transferinin tıkanmasının ardından Fransa'da hızlı bir hamle yaparak Vaz transferini tamamladı. Spor direktörünün amacı, Gasperini'ye Malen'in (o da Ocak ayında transfer edilmişti) yanı sıra bir forvet daha sunmaktı ve Dovbyk ile Ferguson'un sakatlıkları bu transferi hızlandırdı.
ROBINIO VAZ'IN ROMA'DA NE KADAR KAZANDIĞI: SÖZLEŞMENİN DETAYLARI
Roberto De Zerbi tarafından Fransa'da keşfedilen Robinio Vaz, Roma ile Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı; maaşı sabit ücret ve primler dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon avro civarında (bu, kariyerinde aldığı en yüksek maaş); Şu anda Malen'in yedeği olarak görülüyor ve muhtemelen Fransız oyuncu sezonu kadroda bu rolle tamamlayacak, ancak gelecekte Giallorossi projesinde daha merkezi bir rol üstlenmesi ihtimali de yok değil.