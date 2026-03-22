Roma neden Robinio Vaz'ı transfer etti: Marsilya ile yapılan anlaşmanın rakamları, maaşı ve Massara'nın hızlı hamlesi

Fransa'da oynadığı dönemde Robinio Vaz, Ligue 1'in en yetenekli oyuncularından biri olarak görülüyordu. 2007 doğumlu forvet, geçtiğimiz Ocak ayında Roma, Marsilya'dan onu kalıcı olarak transfer etti - zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama da gündeme gelmişti - bu transfer, iki sportif direktör Benatia ve Massara tarafından yürütüldü, ancak anlaşmanın tamamen sonuçlandırılmasında Federico Balzaretti de kilit bir rol oynadı; kendisi de Benatia gibi eski bir Giallorossi oyuncusu ve Marsilya'nın sportif direktör yardımcısı. Toplam bedel 30 milyon avro olup, 25 milyonu sabit, 5 milyonu ise bonuslardan oluşuyor (3 milyonu kolayca elde edilebilir, 2 milyonu ise daha zor).



