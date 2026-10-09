Roma'nın forveti Donyell Malen, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda dizindeki sorunu atlattığını ve Como ile oynanacak maçta düzenli olarak kadroda yer alacağını söyledi: “Önceki deneyimlerime kıyasla biraz her şeyin değiştiğini düşünüyorum. Çok oynadım ve her yerde oynadım ama bugün doğru insanlarla birlikte doğru yerde olduğuma inanıyorum. Teknik direktör ve takım arkadaşlarım bana büyük güven veriyor, tüm bunlar bir araya gelince beni hayalini kurduğum kişi yapıyor”.
Roma, Malen: "Gasperini'yle sandalyeler ve bir masa havada uçuştu. O, yalan söylemeyen biri"
Aston Villa'dan ayrıldı
"Karar benimdi, oynamak, her hafta sonu sahaya çıkabileceğim ve önemli olabileceğim bir takımın parçası olmak istiyordum. O dönemde kendimi öyle hissetmiyordum, bence en doğru kararı verdim."
Golcü
“Hiç bu kadar çok gol atmamıştım. Hem de ilk haftalardan itibaren. Dymalen? Bağlantıyı düşündürüyor, evet, internette eğlenceli... Paulo ile uyumumuz hemen oluştu”.
Hollanda’ya hayır
"Sakatım ve milli takıma gidemediğim için üzüldüm"
GASPERINI
“Gasp’ın antrenmanları yüzünden hiç kustum mu? Bana olmadı ama bazen gerçekten çok ağır geçtiğini söyleyebilirim. Soyunma odasında sandalyeleri havaya fırlatıyor mu? Parma maçından sonra oldu. İnanılmazdı. Fazla mutluydu, bir masa da havaya uçtu. Gasperini’yi bu kadar özel yapan ne? Oyuncuları yönetme biçimi; hiçbir konuda sana asla yalan söylemeyeceğini bilirsin”
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