Roma'nın forveti Donyell Malen, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda dizindeki sorunu atlattığını ve Como ile oynanacak maçta düzenli olarak kadroda yer alacağını söyledi: “Önceki deneyimlerime kıyasla biraz her şeyin değiştiğini düşünüyorum. Çok oynadım ve her yerde oynadım ama bugün doğru insanlarla birlikte doğru yerde olduğuma inanıyorum. Teknik direktör ve takım arkadaşlarım bana büyük güven veriyor, tüm bunlar bir araya gelince beni hayalini kurduğum kişi yapıyor”.



