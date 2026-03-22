55. Bu rakam, Lecce maçını kazandıran Roma'nın üç forvetinin yaşlarının toplamıdır: Robinio Vaz (2007 doğumlu, 19 yaşında), Antonio Arena (2009 doğumlu, 17 yaşında) ve Lorenzo Venturino (2006 doğumlu, 19 yaşında; Haziran'da 20 yaşına girecek). Gasperini'nin takımında kendine yer edinen üç yetenekli genç. Bu arada Fransız oyuncu bu maçı kolay kolay unutamayacak çünkü Giallorossi, onun golü sayesinde kazandı: Maç 1-0 sona erdi ve Ocak ayında 30 milyon avroya (25 milyon sabit, 5 milyon bonus; 3 milyonu kolayca, 2 milyonu ise daha zor ulaşılabilir) transfer edilen eski Marsilya oyuncusu, Giallorossi formasıyla ilk golünü attı.
AFP
Çeviri:
Roma-Lecce maçı: Gasperini, hücumda üç U20 oyuncusuyla maçı tamamladı: Robinio Vaz, Arena ve Venturino
GASPERINI'NİN TERCİHLERİ
Roma, maça Pisilli (çok genç olmasa da o da genç sayılır, 2004 doğumlu) ve Malen'in arkasında Pellegrini ile başlamıştı; 51. dakikada ilk oyuncu değişikliği yapıldı: Robinio Vaz, El Aynaoui'nin yerine girdi; Fransız oyuncu forvette yer alırken Pisilli orta saha çizgisine çekildi; altı dakika sonra yetenekli Fransız oyuncunun golü geldi; bugüne kadar ona ara sıra birkaç dakika süre veren Gasperini'nin sezgisi doğru çıktı. Maçın bitimine çeyrek saat kala Arena da Malen'in yerine oyuna girdi ve 80. dakikada Venturino, Pellegrini'nin yerine oyuna girdi; işte karşınızda Roma'nın genç üçlüsü: maçın son dakikalarında forvette üç 20 yaş altı oyuncu vardı, Giallorossi kazandı ve gözler (aynı zamanda) geleceğe çevrildi.
Reklam