Roma-Lecce maçı: Gasperini, hücumda üç U20 oyuncusuyla maçı tamamladı: Robinio Vaz, Arena ve Venturino

Roma, maça Pisilli (çok genç olmasa da o da genç sayılır, 2004 doğumlu) ve Malen'in arkasında Pellegrini ile başlamıştı; 51. dakikada ilk oyuncu değişikliği yapıldı: Robinio Vaz, El Aynaoui'nin yerine girdi; Fransız oyuncu forvette yer alırken Pisilli orta saha çizgisine çekildi; altı dakika sonra yetenekli Fransız oyuncunun golü geldi; bugüne kadar ona ara sıra birkaç dakika süre veren Gasperini'nin sezgisi doğru çıktı. Maçın bitimine çeyrek saat kala Arena da Malen'in yerine oyuna girdi ve 80. dakikada Venturino, Pellegrini'nin yerine oyuna girdi; işte karşınızda Roma'nın genç üçlüsü: maçın son dakikalarında forvette üç 20 yaş altı oyuncu vardı, Giallorossi kazandı ve gözler (aynı zamanda) geleceğe çevrildi.