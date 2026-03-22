55. Bu rakam, Lecce maçını kazandıran Roma'nın üç forvetinin yaşlarının toplamıdır: Robinio Vaz (2007 doğumlu, 19 yaşında), Antonio Arena (2009 doğumlu, 17 yaşında) ve Lorenzo Venturino (2006 doğumlu, 19 yaşında; Haziran'da 20 yaşına girecek). Gasperini'nin takımında kendine yer edinen üç yetenekli genç. Bu arada Fransız oyuncu bu maçı kolay kolay unutamayacak çünkü Giallorossi, onun golü sayesinde kazandı: Maç 1-0 bitti ve Ocak ayında 30 milyon avroya (25 milyon sabit, 5 milyon bonus; 3 milyonu kolayca, 2 milyonu ise daha zor ulaşılabilir) transfer edilen eski Marsilya oyuncusu, Giallorossi formasıyla ilk golünü attı.
Roma-Lecce maçı: Gasperini, hücumda üç U20 oyuncusuyla maçı tamamladı: Robinio Vaz, Arena ve Venturino
GASPERINI'NİN TERCİHLERİ
Roma, maça Pisilli (çok genç olmasa da o da genç sayılır, 2004 doğumlu) ve Malen'in arkasında Pellegrini ile başlamıştı; 51. dakikada ilk oyuncu değişikliği yapıldı: Robinio Vaz, El Aynaoui'nin yerine girdi; Fransız oyuncu forvette yer alırken Pisilli orta saha çizgisine çekildi; altı dakika sonra, bugüne kadar ona ara sıra birkaç dakika süre vermiş olan Gasperini'nin sezgisi sayesinde, yetenekli Fransız oyuncu golü attı. Maçın bitimine çeyrek saat kala Arena da Malen'in yerine oyuna girdi ve 80. dakikada Venturino, Pellegrini'nin yerine oyuna girdi; işte karşınızda Roma'nın genç üçlüsü: maçın son dakikalarında forvette üç 20 yaş altı oyuncu vardı, Giallorossi kazandı ve gözler (aynı zamanda) geleceğe çevrildi.
ROBINIO VAZ, ARENA VE VENTURINO: ÜÇ TRANSFERİN RAKAMLARI VE DETAYLARI
Daha önce de belirtildiği gibi, Robinio Vaz bu üçlü arasında en yüksek maaşı alan isim oldu ve İtalya’ya, Ferguson ile Dovbyk’in sakatlıkları nedeniyle Gasperini’ye Malen’in yanı sıra bir forvet daha kazandırmak için transfer sürecini hızlandıran sportif direktör Ricky Massara’nın hızlı hamlesi sayesinde geldi. Venturino da Ocak ayında, Baldanzi transferi kapsamında Genoa'dan geri alım opsiyonlu kiralık olarak geldi: Giallorossi sezon sonunda onu kalıcı olarak kadroya katmak isterse, Rossoblù'nun kasasına 7 milyon euro ödemek zorunda kalacak; geri alım durumunda oyuncu 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Arena, geçen yaz Pescara'dan Roma'ya transfer oldu. Pescara'da 2009 doğumlu ilk oyuncu olarak profesyonel ligde ilk maçına çıkmış ve gol atmıştı.