Angeliño yaklaşık 52 gündür sahaya çıkmamıştı; bugün 22 Mart'taki Roma-Lecce maçında sahalara dönmeden önce, en son Ocak ayı sonunda Avrupa Ligi'nde Panathinaikos karşısında forma giymişti: 2 dakika, daha fazlası değil. İspanyol kanat oyuncusu için süreklilik açısından zorlu geçen bir sezonda, oyuncunun umudu sezonun sonlarında daha fazla süre alabilmek. Lecce maçında 15 dakikadan biraz fazla süre aldı; en son Eylül sonunda Verona maçında ilk 11'de yer almıştı: o maçtan sonra çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı ve Ekim ile Aralık arasında birkaç ay bronşit nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Çeviri:
Roma-Lecce, Angeliño 50 günden sonra sahalara döndü: Gasperini'nin motivasyonu ve Olimpico'nun alkışları
ANGELINO'NUN GERİ DÖNÜŞÜNE VERİLEN TEPKİ
Angeliño'nun dönüşü Olimpico Stadyumu'nun her yerinden gelen büyük bir tezahüratla karşılandı; en coşkulu tezahürat ise yedek kulübelerinin üstünde bulunan Monte Mario tribününden geldi. Sadece bu da değil, Tsimikas'ın yerine geçmeden birkaç dakika önce Gasperini ve Mancini - ikinci yarının başında oyundan çıkmış ancak takım arkadaşlarıyla birlikte yedek kulübesinde kalmıştı - eski Leipzigli İspanyol oyuncuyu cesaretlendirdi; DAZN'nin aktardığına göre, ikisi de sahaya çıktığı anda ona "Hadi, sıkı ol!" diye seslendi. İspanyol oyuncu, rakibine yaptığı faul nedeniyle birkaç dakika sonra sarı kart gördü, ancak sezonun sonlarında Roma için Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda bir "kazanç" haline gelebilir.
ANGELINO'NUN GERİ DÖNÜŞÜ İLE ROMA NASIL DEĞİŞİYOR
Angeliño'nun birkaç ay boyunca kadroda yer almaması nedeniyle, sol kanat oyuncusundan vazgeçmek zorunda kalan Gian Piero Gasperini, bu pozisyon için alternatif çözümler bulmak zorunda kaldı. Birkaç denemeden sonra, teknik direktör Celik'i sağ kanatta oynatarak ve Wesley'i (Lecce maçında cezalı olduğu için Tsimikas oynamıştı) ilk haftalarda doğal pozisyonu olan sağ kanatta oynattıktan sonra sahanın diğer tarafına kaydırarak dengeyi buldu. Şimdi Angeliño'nun dönüşüyle birlikte hiyerarşi yeniden değişebilir: İspanyol oyuncunun ilk 11'deki yerini geri alıp alamayacağı ve bu durumda yerini Celik mi yoksa Wesley mi kaybedeceği merak konusu.