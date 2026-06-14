Roma, Koné'ye kulak verin: “Inter ve Arsenal mi? Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz”

"Transfer piyasası mı? Açıkçası şu anda sadece Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Bu benim ilk büyük uluslararası turnuvam, her zaman katılmayı hayal ettiğim bir turnuva. Sadece buna odaklanmak istiyorum. Gelecek hakkında Dünya Kupası'ndan sonra konuşuruz ve ne olacağını görürüz."





"Hedefim, teknik direktör ve takım için her zaman hazır olmak. Elemelerde oldukça fazla oynadım, bu doğru, ama bugün harika futbolcularla dolu bir kadromuz var. Çok fazla maç olacak ve tabii ki mümkün olduğunca fazla oynamayı umuyorum, ama öncelik faydalı olmak. Roma'daki sezonumun sonunu yavaşlatan iki sorunum vardı ve Dünya Kupası gibi bir turnuva yaklaşırken endişelenmek normaldir. Ancak kendime ve yaptığım işe olan güvenimi korudum. Her şeyi doğru yapsam, zamanında geri dönebileceğimi kendime söyledim."