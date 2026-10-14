Roma'nın Olimpico'da Real Madrid'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta Gian Piero Gasperini'ye gelen kötü haberler Manu Koné'nin sakatlığıyla sınırlı kalmadı. Roma teknik direktörü, Fransız orta saha oyuncusunun yanı sıra Paulo Dybala'yı da devre arasında oyundan almak zorunda kaldı.
AFP
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Roma: Kas rahatsızlığı yaşayan Dybala oyundan çıkmak zorunda kaldı
Kas rahatsızlığı
Haberi aktaran Amazon Prime'a göre, yaratıcı orta saha oyuncusu ilk yarıda kasındaki bir rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Gasperini, devre arasında onu oyundan çıkarıp yerine Rodrigo Mora'yı sahaya sürdü.
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