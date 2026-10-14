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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Roma: Kas rahatsızlığı yaşayan Dybala oyundan çıkmak zorunda kaldı

Roma
P. Dybala
Serie A
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Roma - Real Madrid

Koné'nin ardından Arjantinli forvet de sakatlandı

Roma'nın Olimpico'da Real Madrid'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta Gian Piero Gasperini'ye gelen kötü haberler Manu Koné'nin sakatlığıyla sınırlı kalmadı. Roma teknik direktörü, Fransız orta saha oyuncusunun yanı sıra Paulo Dybala'yı da devre arasında oyundan almak zorunda kaldı.

  • Kas rahatsızlığı

    Haberi aktaran Amazon Prime'a göre, yaratıcı orta saha oyuncusu ilk yarıda kasındaki bir rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Gasperini, devre arasında onu oyundan çıkarıp yerine Rodrigo Mora'yı sahaya sürdü.

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