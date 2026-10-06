Roma kanat oyuncusu Wesley, ocak transfer döneminde Real Madrid'in gözden düşen oyuncusu Endrick'i kurtarmak için çaresiz durumda

Wesley ile Endrick arasındaki bağ giderek güçlendi ve bu, Madridli forveti yakın zamanda İtalya'nın başkentine götürebilecek bir köprü oluşturdu. Wesley'nin, turnuva başlamadan sadece bir hafta önce Dünya Kupası'ndan çıkarılmasına neden olan yürek burkan sakatlığının ardından Endrick'in destek için ona ulaşması, dostluklarının ne kadar köklü olduğunu gösterdi. Şimdi ise roller tersine döndü ve Wesley, vatandaşına İspanya'daki zorlu bir dönemde yol göstermeye çalışıyor.

Corriere dello Sport'a göre Roma'nın kanat oyuncusu, milli takımdan takım arkadaşına Olimpico'da aynı soyunma odasını paylaşma fikrinden ne kadar heyecan duyacağını anlatan mesajlar göndererek proaktif davrandı. Bu yazışmalar kulüp tarafından yönlendirilmiş değil, kişisel olsa da Roma'nın transfer hedefleriyle tamamen örtüşüyor. İki arkadaş, Madrid'in 14 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Roma'ya gitmesiyle yeniden yüz yüze görüşme fırsatı bulacak ve bu da Endrick'e Wesley'nin evi olarak gördüğü atmosferi ilk elden görme imkanı sağlayacak.