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Roma kanat oyuncusu Wesley, ocak transfer döneminde Real Madrid'in gözden düşen oyuncusu Endrick'i kurtarmak için çaresiz durumda
Wesley, Giallorossi için gönülleri fethetme hamlesine öncülük ediyor
Wesley ile Endrick arasındaki bağ giderek güçlendi ve bu, Madridli forveti yakın zamanda İtalya'nın başkentine götürebilecek bir köprü oluşturdu. Wesley'nin, turnuva başlamadan sadece bir hafta önce Dünya Kupası'ndan çıkarılmasına neden olan yürek burkan sakatlığının ardından Endrick'in destek için ona ulaşması, dostluklarının ne kadar köklü olduğunu gösterdi. Şimdi ise roller tersine döndü ve Wesley, vatandaşına İspanya'daki zorlu bir dönemde yol göstermeye çalışıyor.
Corriere dello Sport'a göre Roma'nın kanat oyuncusu, milli takımdan takım arkadaşına Olimpico'da aynı soyunma odasını paylaşma fikrinden ne kadar heyecan duyacağını anlatan mesajlar göndererek proaktif davrandı. Bu yazışmalar kulüp tarafından yönlendirilmiş değil, kişisel olsa da Roma'nın transfer hedefleriyle tamamen örtüşüyor. İki arkadaş, Madrid'in 14 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Roma'ya gitmesiyle yeniden yüz yüze görüşme fırsatı bulacak ve bu da Endrick'e Wesley'nin evi olarak gördüğü atmosferi ilk elden görme imkanı sağlayacak.
- Getty Images Sport
Madrid'in unutulan adamı için hayal kırıklığı büyüyor
Endrick için Bernabeu’daki durum, Avrupa kariyerine umut verici bir başlangıç yapmasının ardından kritik bir hâl aldı. Real Madrid’in yaptığı büyük yatırıma rağmen 20 yaşındaki oyuncu, teknik ekip tarafından büyük ölçüde gözden çıkarılmış durumda. Brezilyalının mevcut sezonun ilk sekiz maçındaki tek aksiyonu, Elche karşısında oyuna sonradan girip dört dakika süre almakla sınırlı kaldı.
Bu kadar az süre alması, oyuncuya yılın başlarında verilen güvencelerle keskin bir tezat oluşturuyor. Genç oyuncunun bir ayrılığı değerlendirdiği bildiriliyor; çünkü Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Arda Guler gibi isimlerle yaşanan sert rekabet onu tercih sıralamasının en altına itti. Geliimi durma noktasına gelirken, ocak ayında geçici bir ayrılık artık ilgili tüm taraflar için en mantıklı çözüm olarak görülüyor.
Serie A devleri golcünün peşinde
Madrid'de gelişen durumu yakından takip eden tek İtalyan ekibi Roma değil. AC Milan da ilgisini resmen ortaya koydu, ancak şu ana kadar oyuncunun temsilcileriyle sürekli temas halinde kalarak en fazla mesai harcayan taraf Giallorossi oldu. Singapur'daki yaklaşan milli ara, forvet Wesley'nin başkente transferi için bir kez daha girişimde bulunmasına fırsat verecek; oyuncu da kariyerindeki bir sonraki adımı değerlendiriyor.
Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün elindeki değerin uzun vadeli geleceği üzerindeki kontrolünü korumasını sağlamak için şu anda yalnızca doğrudan bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Ancak Roma yöneticileri, İspanyol devleri için geri satın alma maddesinin yanı sıra kalıcı transfer opsiyonlarını da içerebilecek daha karmaşık bir anlaşma üzerinde duruyor. Bu yapı, Roma'nın oyuncunun kadroya entegrasyonuna daha fazla yatırım yapmasına olanak tanıyacak.
- Getty Images Sport
Duran gelişim konusunda uluslararası endişeler
Brezilya'nın en parlak yeteneklerinden birinin yeterince süre alamaması, milli takım hiyerarşisinin gözünden kaçmadı. Forvetin ilerleyişinin, yedek kulübesinde oturmaya devam etmesi halinde kalıcı olarak sekteye uğrayacağı yönündeki endişeler artıyor. Oyuncunun Madrid'den uzaktaki önceki başarılı kiralık döneminin üzerine koymaya çalıştığı bu süreçte, düzenli olarak forma giymesi büyük önem taşıyor. Ocak ayı yaklaşırken, yatırımlarını koruyacak bir çözüm bulunması için Jose Mourinho ve Madrid yönetimi üzerindeki baskı artıyor.
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