Roma kanat oyuncusu Matias Soule, ilk çocuğunun doğumu için kamptan kısa süreliğine ayrıldıktan sonra Arjantin kadrosuna yeniden katıldı

İlk çocuklarının dünyaya gelmesiyle yaşadıkları bu sevinçli dönüm noktası, oyuncu ve partneri tarafından hastaneden kendi kişisel sosyal medya hesapları üzerinden doğrudan paylaşıldı. Yeni aile üyelerinin gelişini ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyuran çift, "Bautista Soule. Hayatımızın aşkı, hoş geldin. Seni ne kadar sevdiğimiz hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazdı.

Mutlu haberin ardından, Roma'dan takım arkadaşı Paulo Dybala da hemen tebrik mesajı gönderdi ve "Bauti ile tanışmak için sabırsızlanıyorum" yorumunu yaptı.

Eski takım arkadaşı Leandro Paredes'in eşi Camila Galante de "Tebrikler çocuklar. Ne güzel bir aile. Sizi seviyoruz!" ifadelerini ekledi.