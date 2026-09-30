AFP
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Roma kanat oyuncusu Matias Soule, ilk çocuğunun doğumu için kamptan kısa süreliğine ayrıldıktan sonra Arjantin kadrosuna yeniden katıldı
Arjantinli genç yetenek takım antrenmanlarına yeniden başladı
Roma'nın kanat oyuncusu, Arjantin'in antrenman kampına yeniden katıldı ve partnerine çocuklarının doğumu sırasında destek olduktan sonra Ezeiza'ya döndü. Soule, ilk oğlu Bautista'yı karşılamak için milli takım kampından geçici olarak ayrıldıktan sonra salı günü yeniden tam antrenmana döndü. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, artık dikkatini doğrudan Scaloni'nin hücum düzeninde kendine bir yer sağlamaya çevirmiş durumda.
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Forvet, aileye duygusal katılımı duyurdu
İlk çocuklarının dünyaya gelmesiyle yaşadıkları bu sevinçli dönüm noktası, oyuncu ve partneri tarafından hastaneden kendi kişisel sosyal medya hesapları üzerinden doğrudan paylaşıldı. Yeni aile üyelerinin gelişini ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyuran çift, "Bautista Soule. Hayatımızın aşkı, hoş geldin. Seni ne kadar sevdiğimiz hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazdı.
Mutlu haberin ardından, Roma'dan takım arkadaşı Paulo Dybala da hemen tebrik mesajı gönderdi ve "Bauti ile tanışmak için sabırsızlanıyorum" yorumunu yaptı.
Eski takım arkadaşı Leandro Paredes'in eşi Camila Galante de "Tebrikler çocuklar. Ne güzel bir aile. Sizi seviyoruz!" ifadelerini ekledi.
Kıdemli düzeydeki çıkış için uzun bir bekleyiş kapıda
Bu son davet, Soule'nin Scaloni'nin radarının kıyısında uzun süre kaldıktan sonra Arjantin formasıyla merakla beklenen A takım debutunu yapmasının önünü net biçimde açıyor. Solak Mar del Plata doğumlu oyuncu, henüz 18 yaşındayken Juventus'un altyapısında bulunduğu dönemde A takıma ilk kez davet aldı; ardından 2023'te gençler Dünya Kupası'nda Javier Mascherano'nun 20 Yaş Altı takımında öne çıktı. Roma ile Serie A sezonunun başında iki gol ve bir asistlik katkı yapan Soule, şimdi Arjantin'in ofansif orta saha hattına yerleşmesi için hazırlanıyor.
- Newscom / GDA
Zorlu dostluk üçlemesi derinliği test ediyor
Arjantin, çarşamba akşamı Estadio Mario Alberto Kempes'te Bolivya ile karşılaşarak üç hazırlık maçlık bir seriye başlayacak. Scaloni'nin ekibi üç gün sonra Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek, ardından 6 Ekim'de yeniden Bolivya karşısında milli arayı tamamlayacak. Bu son karşılaşma, milli ikon Lionel Messi için duygusal bir veda sahnesi olacak ve küresel ilgi görecek.
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