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Roma izin vermedi! Paulo Dybala ile Nahuel Molina'nın Lionel Messi'nin veda töreni için Arjantin'e gitmesi engellendi
Giallorossi, Messi’ye saygı duruşu yerine Serie A’yı önceliyor
Atlantik'in iki yakasında büyük yankı uyandıran bir kararla AS Roma, Dybala ve Molina'nın Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla çıkacağı son maç için ülkelerine gitme taleplerini resmen reddetti.
Efsane forvet, Benin'e karşı özel olarak ayarlanan bir hazırlık maçında tarihi milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanıyor, ancak onun en yakın eski takım arkadaşlarından ikisi bu ana tanıklık etmek için Estadio Monumental'deki tribünlerde yer almayacak. Kulübün bu tutumu, her iki oyuncunun da onları Katar'da Dünya Kupası zaferine taşıyan Inter Miami süperstarıyla paylaştığı güçlü kişisel ve profesyonel bağlara rağmen geldi.
İtalyan devi salı günü resmi bir açıklama yayımladı ve tutumuna açıklık getirdi; Dybala ile Molina'nın yaklaşan milli maç arasında Trigoria antrenman üssünde kalmalarının gerekeceğini doğruladı.
- AFP
Roma, kararı "sportif ve lojistik" gerekçelerle açıkladı
Roma, bu kararın Messi’ye yönelik bir saygısızlık olmadığını, aksine oyuncularının Serie A’nın zorlu temposu için formda kalmasını sağlamak adına gerekli bir önlem olduğunu açıkladı. Kulübün resmî açıklamasına göre, "Kulübün tercihi, kıtalararası seyahatin uzunluğu ve resmî yükümlülüklerin yakınlığıyla bağlantılı sportif ve lojistik nedenlere dayanıyordu." Bu ifade, Messi’nin Arjantin’deki maçından yalnızca beş gün sonra oynanması planlanan Como karşılaşmasına özel olarak atıfta bulunuyor.
Dybala ve Molina için bu engel, millî takım kaptanıyla paylaştıkları geçmiş göz önüne alındığında yutması zor bir hap oldu. 32 yaşındaki Dybala, Messi ile 18 kez aynı sahayı paylaşırken, 28 yaşındaki Molina onunla 53 kez birlikte oynadı. İkili de 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan kadronun önemli parçalarıydı; bu zafer Messi’nin mirasını pekiştirdi ve oyuncular arasında kopmaz bir bağ oluşturdu.
Scaloni'nin kadro üyeleri için seçici seyahat
İlginç bir şekilde, bu kısıtlama kulüpteki her Arjantinli için geçerli değil. Dybala ve Molina, Scaloni'nin hazırlık maçları için açıkladığı listede yer almadıkları için İtalya'da tutulurken, genç yetenek Matias Soule'ye seyahat izni verildi. Soule, milli takım teknik direktörü tarafından Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak maçlara katılması için resmen çağrıldığı için Roma, FIFA kuralları gereği onu serbest bırakmak zorunda.
Oyuncularıyla ilgili kararlı tutumuna rağmen Roma, Arjantin Futbol Federasyonu ya da Messi'nin kendisiyle herhangi bir diplomatik gerilime yol açmamaya özen gösterdi. Kulüp, açıklamasını ayrılan efsaneye övgü dolu sözlerle tamamlayarak, dünya futbol kamuoyuna duyduğu saygıyı gösterdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AS Roma, Messi'ye ve onun olağanüstü kariyerine en derin saygılarını sunar ve kendisine, ayrıca Arjantin Federasyonu'na harika bir akşam diler."
- getty
Arjantin dev bir vedaya hazırlanıyor
Arjantin'de ise Messi'nin vedasına yönelik hazırlıklar zirveye ulaşıyor. Benin'le oynanacak maç, kaptanın ülke üzerindeki etkisinin bir ay sürecek kutlamalarının merkezinde yer alacak. Scaloni, takımın liderlerine benzersiz bir saygı duruşunda bulunacağını zaten doğruladı; buna, final maçına kadar oynanacak hazırlık karşılaşmalarında hiç kimsenin 10 numaralı formayı giymemesi planı da dahil.
Bu sembolik jest, ikonik numaranın, oyuncunun kendi taraftarlarının önünde onu son kez giyeceği ana kadar dokunulmadan kalmasını sağlıyor; bu da AFA yönetiminin onay verdiği bir saygı göstergesi niteliği taşıyor.
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