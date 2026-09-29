Atlantik'in iki yakasında büyük yankı uyandıran bir kararla AS Roma, Dybala ve Molina'nın Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla çıkacağı son maç için ülkelerine gitme taleplerini resmen reddetti.

Efsane forvet, Benin'e karşı özel olarak ayarlanan bir hazırlık maçında tarihi milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanıyor, ancak onun en yakın eski takım arkadaşlarından ikisi bu ana tanıklık etmek için Estadio Monumental'deki tribünlerde yer almayacak. Kulübün bu tutumu, her iki oyuncunun da onları Katar'da Dünya Kupası zaferine taşıyan Inter Miami süperstarıyla paylaştığı güçlü kişisel ve profesyonel bağlara rağmen geldi.

İtalyan devi salı günü resmi bir açıklama yayımladı ve tutumuna açıklık getirdi; Dybala ile Molina'nın yaklaşan milli maç arasında Trigoria antrenman üssünde kalmalarının gerekeceğini doğruladı.