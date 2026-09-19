Dybala’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında boş durumdaki Mancini ve Kone’yi buldu. Savunmacı topa dokunup orta saha oyuncusu için kontrol etti, o da Martinez ile karşı karşıya pozisyonda ağları buldu. Yardımcı hakem golü iptal etti, ancak sonunda VAR golü geçerli saydı.

Orta yapıldığı anda Akanji her iki oyuncuyu da oyunda tutuyordu ve Kone de takım arkadaşının topa dokunduğu anda top çizgisinin gerisinde kaldı.

Massa’nın stattaki anonsu: "İnceleme sonucunda Roma’nın 17 numaralı oyuncusu nizami pozisyondadır, gol geçerlidir".