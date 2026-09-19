Roma-Inter, Serie A 2026/2027'nin 5. haftasında oynanacak karşılaşma, yalnızca zirve yarışı açısından doğrudan bir düello değil, aynı zamanda Orsato'nun yeni dönemindeki hakemlik açısından da en çok beklenen maç. Yeni hakem atama sorumlusu, karşılaşmayı yönetmesi için Massa'yı görevlendirdi; Lissone'daki VAR odasında ise son derece deneyimli Mazzoleni ve Di Paolo yer alacak. Calciomercato, en çok tartışılan hakem kararlarını sizlere aktaracak.
Roma-Inter, tartışmalı pozisyonlar: Kone’nin golü VAR’la geçerli sayıldı. Lautaro ve Thuram penaltı istedi
ROMA - INTER: Hakem atamasının tüm detayları
MASSA (fotoğraf)
MELI – BERTI
4. Hakem: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
90. dakikada Ghilardi'ye sarı kart çıktı
Ghilardi de kötülerin listesine giriyor. Thuram dikine çıkarken Roma savunmacısıyla girdiği mücadelede bacakların birbirine dolanmasının ardından yere düşüyor. Açık gol şansını engelleme kodlandı ve sarı kart kaçınılmaz oldu.
82. dakikada Koulierakis sarı kart gördü
Sahaya gireli sadece birkaç dakika olan Koulierakis, kendisini geçmiş ve dikine atağa kalkmış olan Diouf'u yere serdi.
80' 2-2 geçerli sayıldı
2-2’lik golde her şey kurallara uygundu: Bisseck’in Lautaro’ya servis ettiği pozisyon öncesindeki kontrolü nizami ve tüm başlangıç pozisyonları da kurallar çerçevesindeydi.
57. dakikada Bastoni sarı kart gördü
Malen topu koruyup Bastoni'yi geçiyor, Bastoni ise formasını gözle görülür şekilde çekerek onu tutuyor. Massa düdüğünü çalıyor ve sarı kart kaçınılmaz oluyor.
48. dakika: Thuram ceza sahasında yerde kaldı
Thuram, Balerdi’den topu kapıp kontra atağa çıkıyor. Ceza sahasına girdikten sonra dengesini bozdurup kendini yere bırakıyor. Massa buna aldanmıyor ve Fransız oyuncu ayağa kalkarak atağı sürdürmeye devam ediyor.
47. dakikada Lautaro'nun golü geçerli sayıldı.
Roma, Lautaro’nun golüne itiraz etmiyor. Zira Thuram’ın Mancini’ye karşı atağı başlattığı mücadele nizami ve topa yönelik.
45. dakikada Akanji’ye sarı kart
VAR incelemesi sırasında zaten Malen ile tartışan Akanji, ilk yarı sona ermişken Hollandalı hücum oyuncusuna geç kaldığı bir müdahalede bulunup onu yere serdi. Massa için sarı kart kaçınılmazdı.
36. dakika: VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı
Dybala’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında boş durumdaki Mancini ve Kone’yi buldu. Savunmacı topa dokunup orta saha oyuncusu için kontrol etti, o da Martinez ile karşı karşıya pozisyonda ağları buldu. Yardımcı hakem golü iptal etti, ancak sonunda VAR golü geçerli saydı.
Orta yapıldığı anda Akanji her iki oyuncuyu da oyunda tutuyordu ve Kone de takım arkadaşının topa dokunduğu anda top çizgisinin gerisinde kaldı.
Massa’nın stattaki anonsu: "İnceleme sonucunda Roma’nın 17 numaralı oyuncusu nizami pozisyondadır, gol geçerlidir".
30. dakika: Lautaro penaltı istiyor
Inter’in gelişen atağında Thuram, Svilar’ı kalesinden çıkmaya zorluyor; top Barella’ya geliyor ve o da uzak direğe orta yapıyor. Orada Lautaro Martinez kafa vuruşuyla topu içeri çevirmeyi deniyor. Topun gidişatında Dybala var; ceza sahasında kolu açık halde topa temas ediyor ve Inter kaptanı penaltı itirazında bulunuyor. Massa oyunu devam ettiriyor, VAR kontrol ediyor ancak müdahale etmiyor. Topla temas omza yakın, hareket kapatmaya yönelik ve mesafe kısa.
12. dakikada Barella’ya sarı kart
Massa’nın, Hermoso ile yaşadığı temasın ardından dikine hareketlenen Thuram’ı durdurmasına sert şekilde itiraz eden Barella sarı kart gördü.
6' Kone'nin golü geçerli sayıldı
Roma'nın golünde her şey nizami. Barella çıkarken topu kötü kaybetti ve Roma atağı sağdan sola iyi geliştirdi. Molina'nın pozisyonu nizami, o da Kone'ye geriden asisti yaptı.
3. dakikada Balerdi yerde, elleri yüzünde
Balerdi, hücum üçüncü bölgesinde kendisine doğru gelen uzun pasa karşı vücudunu koyan Thuram’dan önce davranmaya çalışıyor. Forvetle temas eden savunmacı yere düşüp ellerini yüzüne götürüyor. Roma dirsek darbesi itirazında bulunuyor, ancak hakem Massa’ya göre Interli forvetin kolunu savurması nedeniyle faul var, kart ise yok; çünkü Thuram dirsek atmıyor, sadece pozisyon almak için kolunu açıyor.
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