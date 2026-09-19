Serie A 2026/2027'nin bu ilk bölümündeki en çok beklenen mücadele, Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 18.00'de resmen başlayacak. Sahada şu ana kadar lige damga vuran iki takım karşı karşıya gelecek ve Roma-Inter, basit bir zirve yarışından çok daha fazlası anlamına geliyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ve Malen-Dybala ikilisi, ligde yalnızca 1 gol yiyerek en iyi savunmaya sahip olurken 12 gol de attı; ama hepsinden önemlisi sahada da giderek daha fazla Gasperini'nin takımı haline geliyor. Son şampiyon Inter ise Cristian Chivu yönetiminde Real Madrid yenilgisinin yaralarını sardı ve 13 golle turnuvanın en iyi hücumu konumunda, ancak savunmada hâlâ giderilmesi gereken bazı zaaflar var.

Kazanan taraf uzun araya coşku, rahatlık ve huzurla girecek; kaybeden taraf ise yetişmek için çalışmak ve eleştirilerle soru işaretleriyle yaşamak zorunda kalacak.





Son olarak maç öncesinde Ndicka bilmecesi yaşandı. İlk anda ilk 11'de gösterilen oyuncu, Gasperini tarafından çıkarılıp yerine Balerdi alındı; Dazn'in aktardığına göre bunun nedeni resmî kadro listelerinin hazırlanmasında yapılan bir hataydı.





ROMA-INTER

GOLLER: -







