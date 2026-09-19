Dybala'nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında boş durumda olan Mancini ve Kone bulundu. Savunmacı topa dokunup orta saha oyuncusu için kontrol etti, o da Martinez ile karşı karşıya pozisyonda golü attı. Yardımcı hakem golü iptal etti, ancak sonunda VAR golü geçerli saydı.

Orta anında Akanji her iki oyuncuyu da oyunda tutuyordu ve Kone de takım arkadaşının topa dokunduğu anda top çizgisinin gerisinde kaldı.

Massa'nın statta yaptığı anons: "İncelemenin ardından Roma'nın 17 numarası nizami pozisyonda, gol geçerli."