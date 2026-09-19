Roma-Inter, Serie A 2026/2027'nin 5. haftasında oynanacak mücadele, sadece zirve yarışı açısından doğrudan bir kapışma değil, aynı zamanda Orsato'nun yeni döneminde hakemlik açısından da en çok beklenen maç. Yeni hakem atama sorumlusu, karşılaşmanın yönetimini Massa'ya emanet ederken, Lissone'daki VAR odasında ise son derece deneyimli Mazzoleni ve Di Paolo görev yapacak. Calciomercato, en çok tartışılan hakem kararlarını sizlere aktaracak.
Roma-Inter, CANLI HAKEM KARARLARI: Kone'nin golü VAR'la geçerli sayıldı. Lautaro ve Thuram penaltı istedi
ROMA - INTER: HAKEM ATAMASININ TAMAMI
MASSA (fotoğraf)
MELI – BERTI
4. hakem: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
57. dakikada Bastoni sarı kart gördü
Malen topu koruyup Bastoni’yi geçiyor, Bastoni de uzayan formasından onu bariz şekilde çekiyor. Massa düdüğü çalıyor ve sarı kart kaçınılmaz oluyor.
48' THURAM ceza sahasında yerde kaldı
Thuram, Balerdi'den topu kapıp kontra atağa çıktı. Ceza sahasına girdikten sonra dengesini bozdurup kendini yere bıraktı. Massa buna aldanmadı ve Fransız oyuncu ayağa kalkarak atağı sürdürdü.
47. dakikada Lautaro'nun golü geçerli sayıldı
Roma, Lautaro’nun golünde itiraz etmedi. Çünkü Thuram’ın Mancini’ye karşı pozisyonun başladığı müdahalesi nizami ve topaydı.
45. dakikada Akanji'ye sarı kart
Daha önce VAR incelemesi sırasında da Malen ile karşı karşıya gelen Akanji, ilk yarı sona ermişken Hollandalı hücum oyuncusuna geç girip onu yere serdi. Massa'nın sarı kartı kaçınılmazdı.
36' VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı
Dybala'nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında boş durumda olan Mancini ve Kone bulundu. Savunmacı topa dokunup orta saha oyuncusu için kontrol etti, o da Martinez ile karşı karşıya pozisyonda golü attı. Yardımcı hakem golü iptal etti, ancak sonunda VAR golü geçerli saydı.
Orta anında Akanji her iki oyuncuyu da oyunda tutuyordu ve Kone de takım arkadaşının topa dokunduğu anda top çizgisinin gerisinde kaldı.
Massa'nın statta yaptığı anons: "İncelemenin ardından Roma'nın 17 numarası nizami pozisyonda, gol geçerli."
30. dakikada Lautaro penaltı bekledi
Inter'in paslaşarak geliştirdiği atakta Thuram, Svilar'ı çıkmaya zorladı; top Barella'ya geldi ve o da arka direğe orta yaptı. Burada Lautaro Martinez kafa vuruşuyla indirmeyi denedi. Topun gidiş yolunda Dybala vardı; ceza sahası içinde kolu açık şekilde topa temas etti ve Inter kaptanı penaltı itirazında bulundu. Massa oyunu devam ettirdi, VAR kontrol etti ancak müdahalede bulunmadı. Topla temas omza yakın, hareket kapatmaya yönelik ve mesafe de kısa.
12. dakikada Barella'ya sarı kart
Massa'nın, Hermoso ile yaşadığı temasın ardından dikine atağa çıkan Thuram'ı durdurmasına sert şekilde itiraz eden Barella sarı kart gördü.
6. dakikada Kone'nin golü geçerli sayıldı
Roma'nın golünde her şey kurallara uygundu. Barella çıkarken topu kötü kaybetti ve Roma oyunu sağdan sola iyi geliştirdi. Molina'nın pozisyonu nizami, o da Kone'ye geriye doğru asist yaptı.
3. dakikada BALERDI yerde, elleri yüzünde
Balerdi, hücumun orta üçte birlik bölümünde kendisine doğru atılan uzun pasa korunmak için pozisyon alan Thuram'dan önce davranmaya çalışıyor. Forvetle temas eden savunmacı yüzünü elleriyle tutarak yere düşüyor. Roma dirsek darbesi itirazında bulunuyor, ancak hakem Massa'ya göre Interli forvetin kolunu savurması nedeniyle faul var ama kart yok; çünkü Thuram dirsek atmıyor, yalnızca pozisyon almak için kolunu açıyor.
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