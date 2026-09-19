70' Diouf sıyrılıp ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla vurdu. Svilar topu yere yatarak çıkardı.
67' FIRSAT - Ne kurtarış ama Martinez'den! Malen, kornerin devamında sırtı dönük şekilde topu kontrol edip bir anda döndü ve kaleyi bulan vuruşunu yaptı. Pepo Martinez, daha fazla alan kapatmak için yıldız gibi açılarak yüzüyle topu çıkardı ve skoru korudu.
59' Carlos Augusto yine soldan etkili geldi ve yerden Thuram'ın koşu yoluna oynadı. Fransız oyuncunun topuk vuruşu denemesinde top az farkla auta çıktı.
47' GOL - Mancini topu Thuram'a kaptırdı ve Inter, Lautaro ile birlikte kontra atağa çıktı. Arjantinli oyuncu bir kez daha Fransız futbolcuyu dikine kaçırdı; o da ceza sahası sınırına geldikten sonra yerden bir asistle takım arkadaşını aradı. İlk vuruş, çapraza giden sekerek bir şut ve Svilar mağlup.
36' GOL - Dybala'nın sağdan ortasında ceza sahasında boş durumdaki Mancini ve Kone bulundu. Savunmacı topa dokunup orta saha oyuncusu için önüne indirdi, o da Martinez ile karşı karşıya pozisyonda ağları buldu. Yan hakem golü iptal etti ancak sonunda VAR golü verdi. Massa'nın anonsu: "İncelemenin ardından Roma'nın 17 numarası nizami pozisyonda, gol geçerli".
33' DİREK - Inter, sol kanatta Jones'un topuğuyla Bastoni'nin bindirmesini ödüllendirdiği atakta çok iyi geldi. Svilar ile karşı karşıya kalan ancak altıpasın köşesinde dar açıdaki savunmacının şutu dış direğe çarpıp auta gitti.
29' FIRSAT - Inter'den bir başka inanılmaz hata. Dimarco'nun yerden ortasında Lautaro Martinez arka direkte bomboş kaldı. Boş kaleye kayarak yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
26' FIRSAT - Bisseck'ten inanılmaz hata. Soulé ile girdiği ikili mücadeleyi kazandıktan sonra tek başına Roma ceza sahasına kadar ilerledi. Ancak Svilar ile karşı karşıya kaldığında Alman stoper kaleciyi geçemedi ve skor 0-0 kaldı.
24' FIRSAT - Dybala'dan Malen'e dikine bir top. Malen, kontrolüyle markajından kurtulup bir anda sert vurdu. Top üstten auta gitti.
20' - Dybala uzaktan sol ayağıyla sert vurmayı denedi, top Josep Martinez'in solundan adeta mermi gibi geçti ve bir metre farkla auta çıktı.
13' FIRSAT - Roma'nın bir başka hızlı çıkışında Soulé soldan son çizgiye indi ve ceza sahası ortasına çevirdi. Dimarco müdahalede hata yapınca top adeta Dybala'ya asist oldu. Sol ayağıyla volede top az farkla üstten auta gitti.
6' GOL - Inter geriden oyun kurarken topu iyi kullanamadı ve dengesiz yakalandı. Dybala, oyunu sağdan sola çevirdi ve boş durumdaki Molina'yı buldu. Molina da topu kontrol edip geriden gelen Manu Kone'ye çevirdi. Ceza sahasında kontrol ve vuruş, Martinez mağlup.
3' - Balerdi, Thuram'dan önce davranmaya çalışırken yerde kaldı ve dirsek yediği yönünde itiraz etti. Massa'ya göre faul var ama kart yok.
0' Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 18.00'de ilk düdük çaldı.
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