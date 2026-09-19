Serie A 2026/2027'nin bu ilk bölümündeki en çok beklenen mücadele, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda resmen saat 18.00'de başlayacak. Sahada şu ana kadar ligde üstünlük kuran iki takım karşı karşıya gelecek ve Roma-Inter, basit bir zirve yarışından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ve Malen-Dybala ikilisi, ligde sadece 1 gol yiyerek en iyi savunmaya sahip olurken 12 gol de attı; ama her şeyden önemlisi sahada giderek daha fazla Gasperini'nin takımı haline geliyor. Cristian Chivu yönetimindeki son şampiyon Inter ise Real Madrid yenilgisinin ardından toparlandı ve 13 golle turnuvanın en skorer takımı konumunda, ancak savunmada hâlâ giderilmesi gereken bazı basit hatalar var.

Kazanan takım uzun araya coşku, rahatlık ve huzurla girecek; kaybeden ise yetişmek için çalışmak ve eleştirilerle soru işaretleriyle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak.





ROMA-INTER 2-1

GOLLER: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I)







