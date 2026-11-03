24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Çeviri:

Roma inanılmaz bir yenilgi yaşadı: 2-0 öne geçti ancak Manchester United'a 3-2 kaybetti. Maçın sonucunu Cunha'nın attığı iki gol belirledi

M. United - Roma
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi

Manchester United ile Roma arasında Old Trafford'da oynanacak dev maça dair her şey.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL

İnanılması güç bir Roma. İlk yarıda güzel futbol oynayan, girişken ve oyuna hâkim bir takım; ikinci yarıda ise anlaşılmaz biçimde korkuya kapılan ve sonunda mağlup olan bir Roma. Bir kez daha rakibinin geri dönüşüne engel olamaması, üst tura çıkma planlarını zora soktu. Roma, 10 maçtır kazanamayan Manchester United karşısında Old Trafford'da 3-2 kaybetti. Oysa Soulé'nin golü ve Malen'in penaltısıyla iki farklı üstünlüğü yakaladığı ilk yarıda etkileyici bir performans sergilemişti. İkinci yarıda yorgunluğun da etkisiyle ve United'ın baskısı karşısında Roma'nın oyunu söndü. Bireysel hataların bedeli de ağır oldu.

İlk 45 dakikada yalnızca Roma taraftarlarının sesi duyuldu; çünkü sahada Roma'nın ligdeki en iyi hâli vardı. Mora'nın harika pasında Soulé'nin golü geldi. Ardından Heaven'ın Soulé'nin şutunda topa elle müdahalesiyle kazanılan penaltıyı Malen gole çevirdi. Roma bunların yanı sıra en az üç gol fırsatı daha buldu. Yavaş ve gergin görünen United'ın ilk yarıdaki tek etkili girişimi, Svilar ve sırtındaki sorun nedeniyle oynayamayan Gollini'nin sakatlıkları üzerine kaleye geçen üçüncü kaleci Vasquez'in kontrol ettiği Mainoo şutuydu.

İkinci yarı bambaşka bir hikâyeye dönüştü. United durmaksızın saldırırken Mora'nın yerine Pisilli'nin oyuna girdiği Roma, bir türlü karşı atağa çıkamadı. Cunha kurnazlıkla takımına maçı yeniden açan penaltıyı kazandırdı. Vasquez, Bruno Fernandes'in penaltıdaki ilk vuruşunu kurtardı. Ancak Cristante şuttan önce ceza sahasına girdiği için penaltı tekrarlandı ve Portekizli oyuncu ikinci denemesinde Kolombiyalı kaleciyi ters köşeye yatırarak hata yapmadı. Bir dakika sonra Mbeumo'nun iki direğe de çarpan şutu Roma'yı korkuttu. Oyun tek kaleye döndü ve United üç dakika içinde Cunha'yla iki gol buldu: İlkinde Balerdi topu ıskalayıp Brezilyalı oyuncuya skoru 2-2 yapma fırsatı verdi. İkincisinde ise eski Atletico Madrid oyuncusu, Vasquez'i yakın direğinden avladı. Son bölümde Cunha çift sarı karttan kırmızı kart gördü. İlk sarıyı golünden sonra formasını çıkardığı, ikincisini ise Balerdi'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle aldı. Roma'nın son baskısı sonuç vermedi. United kazandı, Roma ise bir kez daha öne geçtiği maçta rakibinin geri dönüşüne engel olamadı.

  • ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR

    İKİNCİ YARI

    91' Cunha kırmızı kart gördü: 3-2'den sonra formasını çıkardığı için sarı kartı bulunan Cunha, Balerdi'ye geç müdahalede bulundu. İkinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    86' MANCHESTER UNITED GOLÜ: Roma savunması pozisyon alışında yine hata yapıyor. Ceza sahasına giren Cunha, dar açıdan yakın direğe sert vuruyor. Hazırlıksız yakalanan Vasquez topu çıkaramıyor. Manchester United öne geçiyor!

    83' MANCHESTER UNITED GOLÜ: Bruno Fernandes soldan ceza sahasına orta yapıyor. Balerdi topa vuramıyor, hatadan yararlanan Cunha, Vasquez'i mağlup ediyor.

    59' Manchester United için inanılmaz bir fırsat! Ofsayta düşmeden hareketlenen Mbeumo, Vasquez'i geçiyor ancak topu önce bir direğe, ardından diğerine vuruyor.

    58' PENALTI TEKRARLANIYOR, FERNANDES GOLÜ ATIYOR: Vasquez'in kurtardığı topu uzaklaştıran Cristante'nin, Bruno Fernandes'in vuruşundan önce ceza sahasına girdiği belirleniyor. VAR oyunu durduruyor, penaltı tekrarlanıyor. Bruno Fernandes bu kez hata yapmıyor ve Kolombiyalı kaleciyi ters köşeye yatırıyor.

    56' VASQUEZ, BRUNO FERNANDES'İN PENALTISINI KURTARDI!: Mancini ceza sahasında Cunha'ya temas ediyor, hakem penaltı noktasını gösteriyor. Bruno Fernandes topu ters köşeye gönderiyor, Vasquez açık eliyle çıkarıyor. Ardından Cristante topu uzaklaştırıyor.

    İLK YARI

    45' Heaven'ı geçen Malen sağ ayağıyla uzak köşeye vuruyor. Lammens kurtarıyor, ardından Mora'nın vuruşuna da izin vermiyor.

    40' Mora'nın kullandığı kornerde Balerdi kafayı vuruyor, Lammens zorlanmadan kurtarıyor.

    18' ROMA GOLÜ: Malen, Lammens'i ters köşeye yatırıyor. Kusursuz bir penaltı.

    17' ROMA PENALTI KAZANDI: Heaven, Soulé'nin şutunu ceza sahasında koluyla engelliyor. Bariz penaltı.

    11' ROMA GOLÜ: Manchester United orta sahada çok kritik bir top kaybı yapıyor. Malen'in pasını alan Mora oyunu diğer kanada çevirerek ceza sahasında bomboş olan Soulé'yi buluyor. Soulé, sol ayağıyla Lammens'i çaresiz bırakıyor.

  • MAÇ KÜNYESİ VE RESMÎ İLK 11'LER

    Manchester United-Roma 3-2

    Goller: 11' Soulé (R), 18' pen. Malen (R), 58' pen. Fernandes (M), 83' ve 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Teknik direktör: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Teknik direktör: Gasperini.

    Hakem: Gil Manzano

    Sarı kartlar: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Kırmızı kart: Cunha (M)

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL