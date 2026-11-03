İnanılması güç bir Roma. İlk yarıda güzel futbol oynayan, girişken ve oyuna hâkim bir takım; ikinci yarıda ise anlaşılmaz biçimde korkuya kapılan ve sonunda mağlup olan bir Roma. Bir kez daha rakibinin geri dönüşüne engel olamaması, üst tura çıkma planlarını zora soktu. Roma, 10 maçtır kazanamayan Manchester United karşısında Old Trafford'da 3-2 kaybetti. Oysa Soulé'nin golü ve Malen'in penaltısıyla iki farklı üstünlüğü yakaladığı ilk yarıda etkileyici bir performans sergilemişti. İkinci yarıda yorgunluğun da etkisiyle ve United'ın baskısı karşısında Roma'nın oyunu söndü. Bireysel hataların bedeli de ağır oldu.

İlk 45 dakikada yalnızca Roma taraftarlarının sesi duyuldu; çünkü sahada Roma'nın ligdeki en iyi hâli vardı. Mora'nın harika pasında Soulé'nin golü geldi. Ardından Heaven'ın Soulé'nin şutunda topa elle müdahalesiyle kazanılan penaltıyı Malen gole çevirdi. Roma bunların yanı sıra en az üç gol fırsatı daha buldu. Yavaş ve gergin görünen United'ın ilk yarıdaki tek etkili girişimi, Svilar ve sırtındaki sorun nedeniyle oynayamayan Gollini'nin sakatlıkları üzerine kaleye geçen üçüncü kaleci Vasquez'in kontrol ettiği Mainoo şutuydu.

İkinci yarı bambaşka bir hikâyeye dönüştü. United durmaksızın saldırırken Mora'nın yerine Pisilli'nin oyuna girdiği Roma, bir türlü karşı atağa çıkamadı. Cunha kurnazlıkla takımına maçı yeniden açan penaltıyı kazandırdı. Vasquez, Bruno Fernandes'in penaltıdaki ilk vuruşunu kurtardı. Ancak Cristante şuttan önce ceza sahasına girdiği için penaltı tekrarlandı ve Portekizli oyuncu ikinci denemesinde Kolombiyalı kaleciyi ters köşeye yatırarak hata yapmadı. Bir dakika sonra Mbeumo'nun iki direğe de çarpan şutu Roma'yı korkuttu. Oyun tek kaleye döndü ve United üç dakika içinde Cunha'yla iki gol buldu: İlkinde Balerdi topu ıskalayıp Brezilyalı oyuncuya skoru 2-2 yapma fırsatı verdi. İkincisinde ise eski Atletico Madrid oyuncusu, Vasquez'i yakın direğinden avladı. Son bölümde Cunha çift sarı karttan kırmızı kart gördü. İlk sarıyı golünden sonra formasını çıkardığı, ikincisini ise Balerdi'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle aldı. Roma'nın son baskısı sonuç vermedi. United kazandı, Roma ise bir kez daha öne geçtiği maçta rakibinin geri dönüşüne engel olamadı.