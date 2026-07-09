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Diao ComoGetty Images
Simone Gervasio

Çeviri:

Roma, Greenwood’un ardından Diao’yu gündeme aldı: Como, onu 25 milyon karşılığında satabilir

Roma
Transfers
Serie A
A. Diao
Como

Assane Diao, Como'dan ayrılacak mı? Senegalli oyuncunun geleceği, onu Real Betis'ten transfer eden ve onunla birlikte ilk (ilk yarı) sezonunda başrol oynadığı, ikinci sezonunda ise sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiği Fabregas'ın takımından uzakta olabilir.


Kuhn, Jesus Rodriguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret ve Nico Paz gibi isimlerin yer aldığı kalabalık bir forvet kadrosunda, Douvikas’ın giderek daha fazla ilk 11’de yer alması ve kulübün planlarında onun yerine geçecek bir oyuncunun olması nedeniyle, Diao transfer piyasasının kurbanı olan forvet olabilir. Tuttomercatoweb’in haberine göre ise Roma, bu oyuncu için harekete geçmiş durumda.

  • Öte yandan Fabregas, Suwarso ve Ludi, önümüzdeki sezonlar için UEFA sınırlarına daha kolay uyum sağlayabilmek amacıyla kadroyu inceltmek zorunda kalacaklar. Ve bu isim, Senegal milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası’nda, tıpkı Como’da olduğu gibi pek ön plana çıkamayan kanat forveti olabilir. Önce ayak sakatlığı, ardından sağ uyluk kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon boyunca 1000 dakikadan biraz fazla süre sahada kalabildi ve 17 maçta 2 gol attı.


    Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Suudi Arabistan liginden bazı takımlar onunla ilgilenmişti. Bu transfer döneminde Diao’yu takip edenler arasında Sporting Lizbon ve Deportivo La Coruña yer alıyor, ancak Roma da giderek öne çıkıyor. Fenerbahçe’ye transfer olan Mason Greenwood için red cevabı alan Roma için, şu anda Como’da forma giyen Diao, tam da onun özelliklerine sahip oyuncular arayan Gasperini’nin takımı için mükemmel bir seçenek olabilir. Hatta iki taneye ihtiyaç var. Değerlemesi 25-30 milyon avro civarında: önümüzdeki haftalarda bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir.


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