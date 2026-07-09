Roma, Greenwood’un ardından Diao’yu gündeme aldı: Como, onu 25 milyon karşılığında satabilir

Assane Diao, Como'dan ayrılacak mı? Senegalli oyuncunun geleceği, onu Real Betis'ten transfer eden ve onunla birlikte ilk (ilk yarı) sezonunda başrol oynadığı, ikinci sezonunda ise sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiği Fabregas'ın takımından uzakta olabilir.





Kuhn, Jesus Rodriguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret ve Nico Paz gibi isimlerin yer aldığı kalabalık bir forvet kadrosunda, Douvikas’ın giderek daha fazla ilk 11’de yer alması ve kulübün planlarında onun yerine geçecek bir oyuncunun olması nedeniyle, Diao transfer piyasasının kurbanı olan forvet olabilir. Tuttomercatoweb’in haberine göre ise Roma, bu oyuncu için harekete geçmiş durumda.