Roma, Greenwood transferi resmi olarak suya düştü: Oyuncu artık Fenerbahçe’nin yeni oyuncusu; transfer bedeli ne kadar ve Marsilya ne kadar gelir elde etti?

Geçtiğimiz günlerde Greenwood ile Haziran 2030’a kadar geçerli bir sözleşme ve 10 milyon avro net maaş temelinde tam bir anlaşmaya varan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ve İspanya’dan gelecek tehlikeli teklifleri önlemek için Marsilya ile olan görüşmelerini de hızlandırdı; bu süreçte Atlético Madrid son ana kadar durumu yakından takip etmişti. Türk kulübü, taraftarların coşkusunu alevlendirecek ve ezeli rakibi Galatasaray’a karşı rekabeti yeniden canlandıracak bu transferi, üç yıl içinde ödenecek 39 milyon avro karşılığında garantiledi. Bu tutarın yaklaşık 12,5 milyonu, Greenwood’un Marsilya’ya transferi sırasında yeniden satıştan pay alma hakkını saklı tutan Manchester United’a, 3 milyonu ise Getafe’ye gidecek.