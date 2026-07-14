Roma, Mason Greenwood ile ilgili spekülasyonların kesin olarak sona erdiğini görüyor. Geçtiğimiz haftalarda forvet hattını güçlendirmek için ilk tercih olarak Giallorossi kadrosuyla anılan İngiliz forvet, son iki sezonda Olympique Marsilya forması giyen oyuncu için yarıştan galip çıkan Fenerbahçe’ye resmi olarak transfer oldu.
Çeviri:
Roma, Greenwood transferi resmi olarak suya düştü: Oyuncu artık Fenerbahçe’nin yeni oyuncusu; transfer bedeli ne kadar ve Marsilya ne kadar gelir elde etti?
OPERASYONUN RAKAMLARI
Geçtiğimiz günlerde Greenwood ile Haziran 2030’a kadar geçerli bir sözleşme ve 10 milyon avro net maaş temelinde tam bir anlaşmaya varan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ve İspanya’dan gelecek tehlikeli teklifleri önlemek için Marsilya ile olan görüşmelerini de hızlandırdı; bu süreçte Atlético Madrid son ana kadar durumu yakından takip etmişti. Türk kulübü, taraftarların coşkusunu alevlendirecek ve ezeli rakibi Galatasaray’a karşı rekabeti yeniden canlandıracak bu transferi, üç yıl içinde ödenecek 39 milyon avro karşılığında garantiledi. Bu tutarın yaklaşık 12,5 milyonu, Greenwood’un Marsilya’ya transferi sırasında yeniden satıştan pay alma hakkını saklı tutan Manchester United’a, 3 milyonu ise Getafe’ye gidecek.
ROMA ÖNLEM ALIYOR
Böylece, Marsilya formasıyla 81 maça çıkan, 48 gol atan ve 17 asist yapan İngiliz oyuncunun Fransa'daki serüveni sona erdi. Bu hedefin suya düşmesinin ardından Roma, şimdi alternatifleri değerlendiriyor; bu isimler arasında Chelsea'den Alejandro Garnacho, Leeds'ten Crysencio Summerville ve Strazburg'dan Diego Moreira yer alıyor.
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