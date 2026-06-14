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Roma, Greenwood için 40 milyon euro hazırladı: Marsilya'ya yapılan teklifin ayrıntıları. Giallorossi, 30 Haziran'a kadar transferi sonuçlandırmak istiyor

Roma
Transfers
Marseille
M. Greenwood

Giallorossi, satın alma şartlı kiralama için teklif hazırlıyor.

Mason Greenwood, Roma'nın forvet hattı için bir numaralı hedefi. Tony D'Amico'nun yeni sportif direktör olarak göreve başlayacağını resmen açıklayan Giallorossi (1 Temmuz'dan itibaren göreve başlayacak), Gasperini'ye hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek bir kadro sunmak için hamlelerini planlamaya başladı.

Marsilya'nın kanat oyuncusu, Giallorossi'nin transfer listesinin en başında yer alıyor ve Corriere dello Sport'un haberine göre, Friedkin ailesinin gösterdiği ilginin somut bir hamleye dönüşmesini bekliyor.

Bu hamle kısa süre içinde gerçekleşebilir, zira Roma, Marsilya'yı önümüzdeki hafta içinde bu yıldız oyuncuyu satmaya ikna etmek için uygun bir teklif sunmayı planlıyor.

  • HAZİRAN SONUNA KADAR KAPATILACAK

    Greenwood, Roma'dan haber bekliyor. Giallorossi, oyuncunun menajeri olan babasıyla uzun süredir temas halinde, ancak zaman geçtikçe diğer takımların da görüşmelere dahil olma riskinin arttığının farkındalar.

    Oyuncu bu transferi kabul etti ve Trigoria'dan yetkililer, ay sonuna kadar anlaşmayı tamamlamak amacıyla önümüzdeki günlerde kararlı bir şekilde hareketegeçmek istiyor. Bu durum, bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçıran Marsilya'nın 30 Haziran'a kadar birkaç oyuncuyu satma zorunluluğunu da kullanmayı amaçlıyor.

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  • ROMA'NIN TEKLİFİ

    Roma, Marsilya'nın talep ettiği ve aşırı bulunarak kabul edilmeyen 55 milyon euroyu masaya koymayacak. Friedkin ailesi, Fransızlara sunulacak teklifi hazırlıyor: Giallorossi, 40 milyon euro artı bonuslar ve oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin bir yüzdesini teklif etmeyi planlıyor.

    Bu, kesin bir transfer değil, 5 milyon euro bedelli kiralama teklifi olacak; satın alma zorunluluğu 25 milyon euro olarak belirlenmiş ve ilk maçta 10 milyon euro bonus ödenecek.

  • MANCHESTER UNITED'DAKİ ORANI

    Greenwood transfer görüşmelerinde önemli bir husus, Marsilya'nın Manchester United'a ödemesi gereken yeniden satış payıdır. Nitekim Fransız kulüp, 2024 yılında transfer sırasında kararlaştırılan şartlara göre, elde edilen gelirin %40'ını Red Devils'a ödemekle yükümlüdür.