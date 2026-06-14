Roma, Greenwood için 40 milyon euro hazırladı: Marsilya'ya yapılan teklifin ayrıntıları. Giallorossi, 30 Haziran'a kadar transferi sonuçlandırmak istiyor

Mason Greenwood, Roma'nın forvet hattı için bir numaralı hedefi. Tony D'Amico'nun yeni sportif direktör olarak göreve başlayacağını resmen açıklayan Giallorossi (1 Temmuz'dan itibaren göreve başlayacak), Gasperini'ye hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek bir kadro sunmak için hamlelerini planlamaya başladı.

Marsilya'nın kanat oyuncusu, Giallorossi'nin transfer listesinin en başında yer alıyor ve Corriere dello Sport'un haberine göre, Friedkin ailesinin gösterdiği ilginin somut bir hamleye dönüşmesini bekliyor.

Bu hamle kısa süre içinde gerçekleşebilir, zira Roma, Marsilya'yı önümüzdeki hafta içinde bu yıldız oyuncuyu satmaya ikna etmek için uygun bir teklif sunmayı planlıyor.