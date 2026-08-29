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Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflerken Cruzeiro'nun yıldızı Keny Arroyo'yu gündemine aldı
Roma, Ekvadorlu genç yıldızı istiyor
İtalyan devi, çok yönlü 20 yaşındaki kanat oyuncusu için olası bir anlaşmanın şartlarını belirlemek amacıyla ilk temasları kurdu. ESPN Brazil'e göre Roma, transfer döneminin kapanış tarihi öncesinde ilgisini artırmasına rağmen henüz resmî bir teklif sunmadı. Eylül 2025'te Beşiktaş'tan 8,5 milyon euro karşılığında gelen Ekvador millî oyuncunun Aralık 2029'a kadar devam eden uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.
- Getty Images Sport
Cruzeiro, artan ilgiye direniyor
Diğer haberler, Raposa yönetiminin, mevcut transfer döneminde yurt dışından birkaç talibin yoğun ilgisine rağmen en değerli oyuncusunu takımda tutmakta kararlı olduğunu gösteriyor.
Arroyo, Artur Jorge yönetiminde vazgeçilmez bir isim hâline geldi ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta yedi gol atıp üç asist yaptı. Her iki kanatta ve ofansif orta saha olarak gösterdiği taktiksel esneklik, onu İtalya'nın başkentinde Gasperini'nin yüksek tempolu sistemi için ideal bir uyum hâline getiriyor.
Kanat oyuncusu hızlı yükselişin keyfini çıkarıyor
Arroyo'nun değeri, Ekim 2024'te Ekvador formasıyla A milli düzeyde ilk kez Uruguay'a karşı Dünya Kupası elemelerinde oynanan golsüz beraberlikte sahneye çıkmasının ardından keskin biçimde yükseldi. Onun dinamik performansı, Cruzeiro'yu 24 maçta topladığı 39 puanla Campeonato Brasileiro Serie A tablosunda beşinci sıraya taşıdı. Roma, umut vadeden genç oyuncuyu, zorlu yurt içi ve Şampiyonlar Ligi serisi öncesinde kadro derinliğini artırmak için mükemmel seçenek olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Cruzeiro, Vasco sınavında
Cruzeiro, bu hafta sonu Serie A'nın 25. haftasında Vasco deplasmanına gidiyor ve ligde zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Roma ise pazartesi günü Lecce deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor; 2026-27 Serie A sezonuna Fiorentina karşısında aldığı 4-0'lık etkileyici açılış galibiyetiyle başladı. Gasperini, gözler son transfer günü ile sonbahardaki milli araya çevrilmeden önce bu galibiyet ivmesini korumakta kararlı olacak.
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