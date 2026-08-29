Diğer haberler, Raposa yönetiminin, mevcut transfer döneminde yurt dışından birkaç talibin yoğun ilgisine rağmen en değerli oyuncusunu takımda tutmakta kararlı olduğunu gösteriyor.

Arroyo, Artur Jorge yönetiminde vazgeçilmez bir isim hâline geldi ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta yedi gol atıp üç asist yaptı. Her iki kanatta ve ofansif orta saha olarak gösterdiği taktiksel esneklik, onu İtalya'nın başkentinde Gasperini'nin yüksek tempolu sistemi için ideal bir uyum hâline getiriyor.