Roma, Gian Piero Gasperini'nin hücum hattına takviye hedefi doğrultusunda Arsenal kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor

Corriere dello Sport'a göre, Roma sportif direktörü Tony D’Amico, Martinelli'yi daha önceki hedeflere güçlü bir alternatif olarak belirledi. 25 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, yeni sezon yaklaşırken Emirates'te belirsiz bir konumda bulunuyor. Martinelli, Arsenal ile sözleşmesinin son 12 ayına girmiş durumda ve yenilemenin yakın olduğuna dair kamuoyuna yansıyan çok az işaret var.

Christos Tzolis'in Arsenal'e gelişi, Martinelli'nin Mikel Arteta yönetiminde ilk 11'e giden yolunu daha da karmaşık hale getirdi. Yunan milli oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte Martinelli'nin gözden düştüğü ve bunun da onu Emirates Stadyumu'nda ihtiyaç fazlası haline getirebileceği görülüyor. Habere göre D’Amico, Martinelli'nin soldan içeri kat etme becerisi ile bitiriciliğinin Gasperini'nin taktik gereksinimleriyle kusursuz şekilde örtüştüğünü bilerek bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor.