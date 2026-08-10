Getty Images Sport
Çeviri:
Roma, Gian Piero Gasperini'nin hücum hattına takviye hedefi doğrultusunda Arsenal kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor
Gasperini, Roma hücumuna yeni bir hayat istiyor
Roma, Gasperini'nin taktik taleplerini karşılamak için piyasayı hâlâ aktif şekilde tarıyor. Tecrübeli teknik adamın 2026-27 sezonu kadrosuna dair vizyonu, sol kanatta yüksek tempoyla oynayabilen sağ ayaklı bir hücum oyuncusunun transferini içeriyor; bu rol, yıllar içinde onun hücum sistemlerinin merkezinde yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, mevcut transfer döneminin büyük bölümünü bu kalıba uyabilecek çeşitli üst düzey profilleri değerlendirerek geçirdi. Stadio Olimpico'ya transferiyle anılan isimler arasında eski Manchester United kanat oyuncusu Mason Greenwood, Norveçli genç yıldız Antonio Nusa ve Arjantin milli oyuncusu Alejandro Garnacho yer alıyor. Ancak bu iddialı bağlantılara ve farklı düzeylerde yürütülen görüşmelere rağmen Roma, bu hedeflerin hiçbiri için kesin bir anlaşmaya varamadı.
- Getty Images Sport
Martinelli, öne çıkan bir hedef haline geldi
Corriere dello Sport'a göre, Roma sportif direktörü Tony D’Amico, Martinelli'yi daha önceki hedeflere güçlü bir alternatif olarak belirledi. 25 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, yeni sezon yaklaşırken Emirates'te belirsiz bir konumda bulunuyor. Martinelli, Arsenal ile sözleşmesinin son 12 ayına girmiş durumda ve yenilemenin yakın olduğuna dair kamuoyuna yansıyan çok az işaret var.
Christos Tzolis'in Arsenal'e gelişi, Martinelli'nin Mikel Arteta yönetiminde ilk 11'e giden yolunu daha da karmaşık hale getirdi. Yunan milli oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte Martinelli'nin gözden düştüğü ve bunun da onu Emirates Stadyumu'nda ihtiyaç fazlası haline getirebileceği görülüyor. Habere göre D’Amico, Martinelli'nin soldan içeri kat etme becerisi ile bitiriciliğinin Gasperini'nin taktik gereksinimleriyle kusursuz şekilde örtüştüğünü bilerek bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor.
Finansal engeller ve Rodrigo Mora alternatifi
Martinelli'yi transfer etme ihtimali Roma taraftarı için heyecan verici olsa da, anlaşmanın mali boyutu önemli bir engel olmaya devam ediyor. Corriere dello Sport'a göre Arsenal, sözleşme durumuna rağmen Brezilyalı oyuncunun düşük bir bedelle ayrılmasına sıcak bakmıyor. Premier League ekibinin satışa onay vermesi için 40 milyon € ile 45 milyon € arasında bir bonservis bedelinin gerekebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Martinelli'nin kişisel şartları da Giallorossi'nin maaş yapısı açısından bir zorluk oluşturabilir.
Martinelli anlaşmasının karmaşıklığı göz önüne alındığında Roma, Gasperini'nin elinin zayıflamaması için eş zamanlı olarak başka seçenekler üzerinde de çalışıyor. Gündemdeki başlıca alternatiflerden biri Porto'nun yükselen yıldızı Rodrigo Mora. Hafta sonundaki haberlere göre Giallorossi, Mora'yı Portekiz devinden bonservisiyle almaya hazır ve oyuncuyu teknik direktörün talep ettiği teknik profile uyan, daha genç ve potansiyel olarak daha uygun maliyetli bir seçenek olarak görüyor.
- AFP
Türkiye'den rekabet
Martinelli'nin durumunu takip eden tek kulüp Roma değil; Türkiye Süper Lig'den de ilgi somutlaştı. Haberlere göre Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun transferini bitirmek için yaklaşık 34 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Son Türkiye şampiyonundan gelen bu dev teklif, son dönemdeki gol istatistikleri düşüş gösterse de kanat oyuncusuna olan yüksek talebi gözler önüne seriyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun