Roma, Gasperini: "Wesley'in kırmızı kartı mı? Kendini alay konusu hissettiğinde aptal gibi davranmalısın"

Gian Piero Gasperini, Bologna maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Konuşma, Dall’Ara’da oynanan 1-1’lik maçtan başladı; ödül ise Lille ile Aston Villa arasında oynanacak çeyrek final maçı. Soulé bir kez daha kadroda yer almayacak, Koné’nin durumu ise değerlendirilecek. İşte Gasperini’nin sözleri:
YARALANMALAR
Mancini, Koné ve Celik'in durumu: Maçta oynayamayacaklar mı, yoksa dün tedbir amaçlı antrenmana katılmadılar mı? "Her ikisi de. Bugün bir bakalım, durumu en kötü olan Koné."
WESLEY'E KIRMIZI KART
"Kendini alay konusu gibi hissettiğinde aptal gibi davranmalısın. Öyle diyelim, böylece kimseyi zor durumda bırakmayız."
YENİLGİLER
"Çok sayıda maç oynadık; bazılarında daha iyi, bazılarında ise daha kötü performans gösterdik. Kadro konusunda zorluklar yaşadık, ama bu bir mazeret değil. Ancak Cenova ve Como'da bazı olayların etkisinde kaldık. Şu anda en iyi dönemimizi yaşamıyoruz; şu anda cezalar ve sakatlıkların bedelini ödüyoruz. Takım, her maçta iyi oynamamış olsak da, tutumunda hiçbir zaman hata yapmadı. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."
EL SHAARAWY
"Kadroya bir bakın yeter. 40 gündür kadro dışında ve hiç antrenman yapmadı. Yarın Venturino da kadroda olmayacak. Yarın o, Pellegrini ve Zaragoza sahada olacak. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Artık El Shaarawy iyileştiğine göre, maçın kilit isimlerinden biri olabilir."