Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Como'ya yenildikleri maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu ve özellikle Wesley'in kırmızı kart görmesi konusuna değindi.
Roma, Gasperini: "Wesley'e kırmızı kart mı? Futbol, simülasyonlar yüzünden kötü bir yöne doğru gidiyor; Como bu tür durumları kasten yaratıyor"
WESLEY'İN KOVULMASI
"Bugün başka zamanlarda da belirttiğim gibi, futboldaki bu simülasyon eğilimini yorumlamanın bir anlamı yok. Como bu tür durumları kasten yaratıyor. Ne yazık ki bu, beraberlik anındaki olay gibi ciddi bir durum. Como bu kesintileri iyi yapıyor; biz her zaman iyi savunma yaptık ama bu sefer başarılı olamadık. 1-1'de Malen'in yaşadığı olay, bizi tekrar öne geçirebilirdi. Gözden kaçmayacak kadar çok çarpıcı olaylar yaşandı."
MALEN VE ZORLUKLAR
"Eğer o her zaman bu kadar net ve açık bir durum sergiliyorsa, bu takımın iyi çalıştığı anlamına gelir. Takım kendi oyununu oynadı; ilk yarıda rakip kalecinin uzun paslarına iyi tepki verdik, ikinci yarıda ise daha da iyiydik, sonra Como önemli oyuncularını oyuna soktu. Asıl zorluk, sayısal üstünlüğümüzün ardından başladı."
Basın toplantısında Malen'in geleceği hakkında da konuştu: "Bunu belki mayıs veya haziran ayında kulübe sorun. Kararı onlar verecek ama Roma'nın geri alma hakkı var. Ne zaman kullanacaklarını göreceğiz."
TAKIM VE BİR SONRAKİ MAÇ
"Olağanüstü genç oyuncularımız var; sakatlıklardan yeni kurtulan bazı oyuncularımızı en iyi şekilde sahaya döndürmeye çalışmalıyız. Bu dönemde, takımın istikrarını bozan cezalar da var. Ancak kendimize acımaya vaktimiz yok."
SU CELIK
"Baldırında bir sorun var, umarım sadece kramp başlangıcıdır. O birçok pozisyonda oynayabilir, onu savunmaya kaydırırdım ve umarım Perşembe gününe kadar iyileşir."