Roma, Gasperini Wesley'e gösterilen kırmızı kart yüzünden öfkelendi: yardımcısının kağıtlarını havaya fırlattı

Giallorossi teknik direktörünün kırmızı kart olayına ilişkin tepkisi

Roma, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi kapsamında Como ile oynadığı bu büyük maçta, skor 1-1 iken, ikinci yarıda Wesley Franca'nın iki sarı kart görerek oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kart görmüş olan Brezilyalı oyuncu, Diao'nun kontra atağını durdurdu ve hakem Massa'yı kart göstermeye ikna etti. Bu karar, yedek kulübesinde Gian Piero Gasperini'nin öfkeli tepkisine neden oldu.

  • NE OLDU?

    Daha önce sarı kart görmüş olan Wesley, naif ama kurallara uygun bir müdahaleye imza attı. 65. dakikada, Douvikas'ın ilk yarıda Malen'in penaltı golünü kısa süre önce eşitlediği sırada, Diao Rensch'ten topu kaparak Wesley'e doğru koşarken, Wesley onu yere indirerek müdahale etti. Temas çok şiddetli değildi ve Diao yere düştü, ancak faulü gören Massa, Spa'ya sarı kart göstermek zorunda kaldı. Sorun şu ki, bu Wesley'in ikinci sarı kartıydı ve oyundan atıldı.

  • GASPERINI, YARDIMCISININ DOSYASINI UÇURUYOR

    Bu sırada Venturino'yu oyuna sokmak üzere olan Gasperini, gözle görülür bir öfkeyle yedek kulübesine döndü ve kollarını sallayarak, asistanının elindeki, muhtemelen oyuna girmek üzere olan eski Genoa oyuncusuna gösterilmesi gereken duran toplar için talimatların bulunduğu kağıtlarla dolu klasörü havaya fırlattı.

  • Pahalı stratejiye de öfke

    DAZN'ın aktardığına göre Gasperini'nin öfkesi, sadece kırmızı karttan değil, özellikle de bu kararın verildiği zamanlamadan kaynaklanıyor; zira o anda Venturino'yu oyuna alarak, zaten zor durumda olan takımın dizilişini yeniden şekillendirmek üzereydi. Nitekim Venturino'nun oyuna girmesi askıya alındı ve eski Genoa oyuncusu sonunda yedek kulübesine geri döndü ve oyuna girmedi.

